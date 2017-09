Erika Buenfil dispuesta a una nueva relación amorosa, aunque pone una condición

Tras dedicarse durante 12 años a su rol de madre, Erika Buenfil declaró que está lista para poner atención a su vida amorosa, por lo que su corazón “está abierto” a encontrar un nuevo compañero de vida.

“Mi corazón está bien, está abierto, creo que, por fin, las circunstancias de vida (se prestan). Nicolás ha crecido, tengo más tiempo libre, estoy como diciendo ‘ok, ya tengo que poner un poquito más de atención al amor’, y entonces estoy abierta”, explicó la actriz mexicana, entrevistada por Mezcalent.

“Estaba muy negada, no quería y a todo mundo le decía ‘estoy muy feliz’. Hay una parte de mí, egoísta, que también dice ‘¡estar libre es muy a gusto!’, pero sí me hace falta un compañero. Ahorita estaría bien padre venir con alguien”, aceptó la exconductora del programa “XE-Tú”.

La rubia ojiazul no tiene problemas con que se trata de un hombre mayor o menor que ella, pero sí pone una condición.

“Cuando mucho cinco o seis (años menos), pero ya más, de 30, ya no, ¡qué flojera! Mayor sí, pero tampoco con dolor de rodillas porque pues soy pareja, no enfermera”, dijo entre sonrisas.

Acerca de la edad, Buenfil aceptó que es una de las principales dificultades para mantenerse vigente en la pantalla chica, debido a que es una profesión que precisa conservar una buena imagen.

“Lo más difícil es mantenerte bien. No quererte ver más joven de lo que realmente eres, no abusar de las cirugías plásticas, no querer pesar 20 kilos cuando ya no se puede; no quererte ver con talla cero; o sea, cuerpo de niña y cara de vieja, pues no. Yo creo que hay que ir creciendo y entender que para las jovencitas lo de las jovencitas, y las que ya no estamos tanto pues ir con la edad cuidada, guapa, porque sí es una imagen lo que vendemos definitivamente”, concluyó.