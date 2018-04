Gloria Trevi decidió sincerarse en la entrevista que brindó al periodista Gustavo Adolfo Infante dentro del programa “El minuto que cambió mi destino”, y compartió sus sentimientos sobre el fallecimiento de su hija Ana Dalay, quien nació en Brasil hace 18 años, justo en el momento en que las autoridades señalaron a la cantante de acoso de menores de edad.

Visiblemente afectada al escuchar el nombre de Ana Dalay, la interprete explicó el por qué cree que tuvo que vivir la pérdida de su hija. “Uno no debe preguntarse por qué sino para qué, o sea, porque si preguntas por qué la pregunta está mal hecha, y tú tienes que confiar en Dios, entonces tu tienes que decir para qué, y la respuesta vino a mí, y es para ser una mejor persona”, dijo La Trevi.

Sobre el paradero de Ana, la regiomontana contestó: “Yo no perdí a una hija, yo tengo una hija, y es mi camino de estrellas al cielo. Claro que me pregunté, sobre todo cuando supe que me habían mentido, y fui y busqué respuestas, y hablé con la persona que tenía la respuesta y ella me lo dijo, habló conmigo, y ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos y que ya no están en la tierra, están con Dios y están contigo. No, no tengo un lugar donde llevarle flores, pero tengo mucha gente a la cual entregarles esa flor simbólica”.

Sacramento demasiado para mi corazón!!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻💋❤️ A post shared by Gloria Trevi (@gloriatrevi) on Apr 13, 2018 at 2:46am PDT

Liliana Reguero dijo lo que sucedió con la hija de Gloria Trevi

Cabe recordar que hace algunos días Liliana Reguero, ex integrante del Clan Trevi-Andrade, dio su versión de lo que ocurrió con la hija de Gloria durante la entrevista que ofreció a El Financiero Bloomberg.

“La bebé no tenía nada extraño, para mí fue una muerte de cuna porque al momento de darle reanimación, la bebé soltó un gemidito y empezó a vomitar leche. La suposición es que la nena se ahogó con su leche. Yo vi a Gloria muy intranquila, a lo lejos escuchaba a su bebé, pero no podía ir a verla porque este señor (Sergio Andrade) no la dejaba salir hasta que castigara al tipo que le había provocado problemas. Luego de que termina la reunión, van y encuentran a la niña con un globito en la boca y con un ojo cerrado, la nena no reaccionaba. Cuando se lo muestran a Gloria, entra en shock. No entraré mucho en detalle por respeto a Gloria, lo que sí te puedo decir es que Sergio Andrade me obligó a mentirle a Gloria y decir que su hija tuvo cristiana sepultura”, contó Liliana al respecto.

Así conmemoró Gloria Trevi el pasado 10 de octubre a su hija, quien hubiera cumplido 18 años de edad.

