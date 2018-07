Mi corazón está tan triste 💔TANTO que agradecer a esta familia que me ha dado tantas oportunidades y ha creído tanto en mi 😢Gracias #SantiagoGalindo por tu calidez, por tu amistad, por tu apoyo, por estar en momentos importantes en mi vida😞 mi cariño a toda tu familia #Gena #Santiago #Federico #Ruben #Marcelo y a toda la Produccion que quiero tanto! Que difícil 💔

A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jul 12, 2018 at 6:06am PDT