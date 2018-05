Tom Wolfe: 5 datos interesantes sobre el pionero del “nuevo periodismo”

El periodista y novelista estadounidense, Tom Wolfe, conocido también como el mago del “nuevo periodismo” que escribió obras exitosas como “La hoguera de las vanidades” y “Todo un hombre”, falleció el lunes a la edad de 88 años, reportó The Associated Press.

Wolfe murió de una infección el lunes en un hospital en Nueva York, dijo su agente literaria, Lynn Nesbit, a The Associated Press. No se proporcionaron más detalles de inmediato.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre el famoso novelista, con información de AP.

1. Desde pequeño tomo interés por la escritura

Thomas Kennerly Wolfe Jr. nació en Richmond, Virginia. Cuando era niño, reescribió las leyendas asturianas y escribió biografías de sus héroes. Se convirtió en coeditor de su periódico de la escuela secundaria antes de trasladarse a la Universidad de Washington y Lee, donde se graduó con honores y fue recordado por su compañero estudiante, el novelista Tom Robbins, por tener el estatus más alto: el gran hombre en el campus.

2. Se casó en 1978 y tuvo tres hijos

En 1978, Wolfe se casó con Sheila Berger, directora de arte de la revista Harper’s. Tuvieron dos hijos, Alexandra y Tommy.

3. Fue ganador de muchos premios y honores literarios

Sus honores literarios incluyen el American Book Award (ahora llamado National Book Award) por “The Right Stuff” y una nominación para el premio National Book Critics Circle por “The Bonfire of the Vanities”, uno de los 10 libros más vendidos del 1980s. Su seguimiento de 1998, “A Man in Full”, fue otro bestseller y un nominado al National Book Award. Wolfe satirizó la mala conducta de la universidad en “I Am Charlotte Simmons” y todavía tenía 80 años con “Back to Blood”, una extensa historia multicultural de sexo y honor ambientada en Miami.

4. Comenzó su carrera periodística como reportero

Wolfe, nieto de un fusilero confederado, comenzó su carrera periodística como reportero en la Unión de Springfield (Massachusetts) en 1957. Pero no fue hasta mediados de la década de 1960, mientras era escritor de una revista para Nueva York y Esquire, que su trabajo lo hizo un creador de tendencias nacional. El elegante Wolfe, siempre vestido de blanco, fue un inconformista estadounidense que insistió en que la única manera de contar una historia maravillosa era saliendo a reportarla.

5. Fue nombrado el pionero del “nuevo periodismo” por su trabajo

A medida que Wolfe ayudó a definirlo, el “nuevo periodismo” combinó el impacto emocional de una novela, el análisis de los mejores ensayos y los fundamentos fácticos del informe riguroso. Mezcló todo en un estilo excesivo que hizo que la vida misma pareciera un título espectacular.