El autor del tiroteo de Las Vegas, Stephen Craig Paddock, era un multimillonario que hizo gran parte de su fortuna invirtiendo en bienes raíces, afirmó su hermano.

Eric Paddock dijo el lunes a los reporteros desde Orlando que su hermano también fue contador durante muchos años.

No estaba al tanto de si su hermano pasaba por problemas financieros recientes.

Eric Paddock, hermano del atacante habló con varios medios de comunicación y explicó que ellos están confundidos y sorprendidos de lo que su hermano hizo.

Aquí te presentamos cinco datos importantes que tienes que saber de Stephen C. Paddock.

1. Eric Paddock dijo que su hermano no tenía afiliaciones religiosas, antes de los informes ISIS

En una entrevista con Daily Mail, Eric Paddock, hermano de Stephen C. Paddock dijo que, hasta donde él sabía, su hermano no tenía afiliación política o religiosa.

“No tenemos ni idea de cuáles eran su creencias. En este momento, creemos que fue el único agresor”, dijo Paddock. Agregó que el sheriff Joseph Lombardo del condado de Clark también dijo que el motivo se desconoce. Sin embargo, explicó que las cuentas en línea de ISIS reclaman a Stephen C. Paddock realmente convertido al Islam hace meses y el tiroteo fue en su nombre, aunque esto no está claro.

2. Familia de Stephen C. Paddock está sorprendida

Eric Paddock también dijo que su familia está confundida y sorprendida. “No sabemos absolutamente nada, esto es justo, estamos atónitos… No tenemos absolutamente ninguna idea. Nuestras condolencias van a las víctimas y a todas sus familias”. El Orlando Sentinel, informa que, según registros públicos, gran parte de la familia de Stephen C. Paddock reside en la Florida.

3. Stephen Paddock llamó a su familia hace semanas para saber cómo estaban después del huracán Irma

El hermano del causante de la tragedia en Las Vega, Eric, reveló que Stephen había llamado a la familia hace unas semanas para saber cómo estaba su madre.

“Te puedo mostrar el texto. ¿Cómo está mamá? ¿Conseguiste el generador eléctrico? Eso fue todo”, dijo Eric a CBS News. Eric Paddock dijo a ABC News que su hermano también habló con su madre por teléfono hace un par de semanas, hablando sobre una andadora que ella necesita porque tiene problemas para caminar, pero que no habían señales de problemas.

4. La familia Paddock se preocupa de ser atacada por el incidente

Eric Paddock dice que su madre de 90 años de edad, que vive cerca de él, está luchando para hacer frente a las noticias y está “en estado de shock”. “Nuestra familia está bien, estamos sentados aquí en nuestra casa esperando que no nos ataquen. Mi madre tiene 90 años, vive en la calle al frente de mí, estamos completamente aturdidos”, dijo Paddock al Daily Mail.

5. La peor masacre en la historia de Estados Unidos

Con 58 muertos y más de 500 heridos en el tiroteo, este es el tiroteo con más muertes en la historia de Estados Unidos. En el momento del tiroteo, la estrella de música country Jason Aldean, estaba cantando en el escenario y se bajó corriendo cuando se dió cuenta de lo que estaba sucediendo. El pistolero Stephen C. Paddock abrió fuego desde una habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay Hotel & Casino.