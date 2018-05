Este miércoles salieron a la luz videos escalofriantes de Nikolas Cruz, el sospechoso de la masacre en la escuela secundaria de Parkland, Florida, en donde anunciaba sus intenciones de convertirse en el próximo tirador escolar, con el objetivo de matar al menos a 20 personas y decir “todos ustedes van a morir”.

Los tres videos publicados por los fiscales fueron encontrados en el teléfono celular de Cruz después del tiroteo del 14 de febrero en Marjory Stoneman Douglas High School que mató a 17 personas e hirió a otras 17.

Cruz, vestido con un gorro de béisbol, se presenta en el primer video y dice que “va a ser el próximo tirador escolar de 2018”. Él continúa diciendo que quiere usar un AR-15 para matar al menos a 20 personas y especifica la escuela secundaria en Parkland. Los videos no tienen fecha, pero en uno dice: “Hoy es el día. Hoy todo comienza. El día de mi masacre comenzará”.

“Cuando me veas en las noticias, todos sabrán quién soy”, dice en otro y luego se ríe. “Todos van a morir … No puedo esperar”.

En un segundo video, Cruz discute brevemente la logística, incluyendo que llevará a Uber al campus alrededor de las 2:40. Luego dice que entrará al campus, subirá unas escaleras, abrirá su bolsa para sacar su arma y comenzará a disparar. El video de vigilancia escolar muestra que fue casi exactamente lo que hizo, la única diferencia es que llegó a la escuela a las 2:19 p.m.

“Van a morir todos”. Estos son videos de Nikolas Cruz planeando cómo asesinaría a sus compañeros de la escuela en Parkland, Florida. En ese tiroteo mató a 17 personas y ahora piden que sea condenado a muerte pic.twitter.com/xKb9xwqjwu — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 31, 2018

En el tercer video, la cámara aparentemente apunta al pavimento, habla sobre su soledad, enojo y odio, y anuncia que “el día de mi masacre comenzará”.

“Vivo una vida solitaria. Vivo en aislamiento y soledad. Odio a todos y todo. Pero con el poder de mi AR todos sabrán quién soy. Me cansé de que me dijeran qué hacer y cuándo hacer”, dijo. dice. “Ya me cansé de que me dijeran qué hacer y cuándo hacer. Me cansé de que me dijeran que soy un idiota y un idiota. Todos son estúpidos y les han lavado el cerebro por los programas políticos y gubernamentales”. También hizo referencia a una ex novia, diciendo “Espero verte en la otra vida”.

'Los voy a matar a todos', dijo Nikolas Cruz en videos que grabó antes de la masacre de #Parkland. Vea el video aquí. https://t.co/6XwH28iZda pic.twitter.com/Awzw12O9Zw — el Nuevo Herald (@elnuevoherald) May 31, 2018

Cruz está acusado de 17 cargos de asesinato y 17 cargos de intento de asesinato en el ataque. Sus abogados han dicho en repetidas ocasiones que Cruz se declararía culpable si se le garantizara una cadena perpetua sin libertad condicional, pero los fiscales se niegan a renunciar a la pena de muerte. Cruz, de 19 años de edad, es una ex estudiante de Stoneman Douglas.