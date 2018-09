National Cheese Pizza Day: 5 datos de esta sabrosa celebración

Este 5 de septiembre se celebra el Día Nacional de laPizza de Queso o National Cheese Pizza Day en EE.UU. Así es que el pepperoni, los vegetales, el jamón y la piña tendrán que esperar su turno. Porque por un día, el queso es el gran protagonista.

Es que este día, el National Cheese Pizza Day, es para la gente que sabe apreciar los gustos simples.

Para los fans de todo aquello que tenga masa, este día se une al Día Nacional de la Pizza (9 de febrero) y el día de Pi (14 de marzo).

Al parecer todo comenzó en Nápoles, Italia, con la pizza napolitana que consistía en una masa fina y queso por arriba. Simple y deliciosa.

En EE.UU. la primera pizzería abrió en 1905, informa News 12 Westchester. Se llamaba Lombardi’s, estaba ubicada en la calle Spring Street en Nueva York, y la buena noticia es que en la actualidad ¡sigue vendiendo pizzas!

Sí, así es. Se llama US Pizza Museum y se encuentra en Chicago. Además Pizza Brain en Philadelphia, además de servirlas tiene un museo de memorabilia y pequeños tesoros.

The modern pizza had its beginning in Italy as the Neapolitan flatbread. The original pizza used only mozzarella cheese. It is estimated that the annual production of pizza cheese in the United States in 1997 was 2 billion pounds. #NationalCheesePizzaDay https://t.co/vw2PTX50s5 pic.twitter.com/gJRFwPjF82

— NationalDayCalendar (@NationalDayCal) September 5, 2018