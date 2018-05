Meghan Markle: 5 datos interesantes sobre sus padres

Luego de que el secretario de comunicaciones del Príncipe Harry confirmara hace unas semanas la asistencia de los padres de Meghan Markle para la boda real, el padre de la novia dijo que no asistirá a la boda, aseguró TMZ.

“El Príncipe Harry y la Srta. Markle están ansiosos por dar la bienvenida a los padres de la Srta. Markle a Windsor, para la boda”, reveló comunicado el 4 de mayo de 2018. “Sr. Thomas Markle y la Sra. Doria Ragland llegarán al Reino Unido en la semana de la boda, dando tiempo a la familia del Príncipe Harry, incluyendo a La Reina, El Duque de Edimburgo, El Príncipe de Gales, La Duquesa de Cornwall, y El Duque y Duquesa de Cambridge, para pasar tiempo con ellos antes del gran día “.

Según el comunicado, Thomas Markle, el padre de Meghan sería quien caminaría a su hija hacia el altar el día de la boda pero ante su decisión de último minuto esto podría cambiar. Sin embargo, otros aseguran que si el padre de Meghan no se presenta lo más seguro es que su madre sea quien la entregue en el altar ya que Meghan y su madre tienen muy buena relación.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre los padres de la futura esposa real del príncipe Harry.

Meghan Markle es hija de Thomar Markle y Doria Regland, quienes se conocieron a finales de la década de los años 70 pero se divorciaron cuando la joven tenía seis años de edad, según el UK Daily Mail.

En el 2016 Meghan publicó una fotografía junto a su madre, Dorian Ragland, cuando se graduó de la USC con una maestría en trabajo social. Según la página de Facebook de Dorian, trabaja en Didi Hirsch mental Health Services, reportó Ahoramismo.

Según la revista Hello Magazine, Meghan es una devota del Yoga gracias a que su madre es instructora desde que Meghan tenía siete años de edad.

Thomas Markle es un director de iluminación de estudio retirado que vive en México, pero que a lo largo de los años sufrió problemas financieros reportó Heavy.

Por el lado paterno Meghan no es hija única, ya que tiene dos medios hermanos, hijos de Thomas Markle y sus relaciones anteriores. Samantha Grant es la hermana mayor de Meghan,mientras que Thomas Markle Jr., es el menor de los tres.

