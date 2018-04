Maya Angelou es el Doodle de hoy: 5 datos interesantes sobre la escritora

Google celebra hoy con un Google Doodle a la extraordinaria escritora, poeta y activista estadounidense, Marguerite Annie Johnson, mejor conocida como Maya Angelou, en el que sería su cumpleaños número 90.

El Doodle de hoy es un video en el que se declama su poema “Still I Rise”, que incluye la voz de Angelou junto con las voces de otras personas cuyas vidas ha inspirado, y que aspiran a vivir de acuerdo con su legado de hoy, reportó Google.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes sobre la vida de Maya Angelou.

1. Maya sufrió violencia sexual y perdió el habla por siete años

Maya que nació en St. Louis, Missouri, el 4 de abril de 1928, escribió en su libro de 1969 ‘Sé por qué canta el pájaro enjaulado’, sobre su propia experiencia con el trauma sexual, y cómo el novio de su madre la violó cuando ella era niña. La serie de eventos que experimento la llevaron a perder el habla durante siete años y a refugiarse en la literatura y la poesía, reportó Google.

"Just like moons and like suns,

With the certainty of tides,

Just like hopes springing high,

Still I'll rise."

2. Durante su vida, Maya hizo de todo

Maya fue más que una reconocida escritora, poeta y activista, escribió de 36 libros, fue actriz, se destacó como periodista cubriendo sobre conflictos en Africa, fue productora de teatro, cine y televisión. También fue bailarina, conductora de teleférico y prostituta, tuvo su primer hijo a los 17 años de edad, reportó infobae.

3. Fue una activista que trabajó con Martin Luther King Jr. y

Malcom X

Maya Angelou estuvo activa en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en la década de los años 60 trabajando junto a Martin Luther King Jr. y Malcom X. También defendió los derechos de las mujeres y la igualdad de género y celebró las tradiciones orales afroamericanas. Angelou se pronunció en contra de la guerra y se involucró en una campaña por la paz universal, reportó infobae.

“In honor of Dr. Maya Angelou we created a line of jewelry in collaboration with Dogeared Jewels & Gifts. "The Legacy Collection" commemorates some of Dr. Maya Angelou's most powerful sentiments.

4. Fue la primera mujer conductora afroamericana de teleférico de San Francisco

A los 16 años de edad, siguiendo el consejo de su madre, fue a la oficina de la ciudad que contrató conductores de teleféricos y se sentó leyendo literatura rusa hasta que acordaron contratarla. Su madre se levantó con ella a las 4:00 a.m. para su turno de amanecer y la siguió en su automóvil “con su pistola en el asiento del pasajero” para vigilarla, reportó TIME.

5. Ganó tres Premios Grammy

Maya cuenta con tres premios Grammy (y cinco nominaciones) por los mejores álbumes de palabras habladas, en 1993, 1995 y 2002, por ‘En el pulso de la mañana’, ‘Mujer fenomenal’ y ‘Una canción arrojada al cielo’. Fue nominada para un Tony Award de 1973 a la mejor actriz de reparto por su papel en la obra de 1972 de Jerome Kilty ‘Look Away’. En 2011, Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, reportó TIME. La poeta murió en el 2014, a los 86 años de edad.