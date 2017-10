Lupita D’Alessio, conocida también como “La Leona Dormida”, es una exitosa cantante y actriz mexicana, reconocida en México y América Latina por ser una de las mejores intérpretes gracias a la fuerza y sentimiento que transmite con cada una de sus interpretaciones musicales.

Aquí te presentamos cinco datos curiosos de la cantante mexicana Lupita D’Alessio.

1. Nació en una familia de artistas

Guadalupe Contreras Ramos, conocida como Lupita D’Alessio, nació el 10 de marzo de 1954 en Tijuana, Baja California, México. Sus primeras participaciones musicales fueron en un programa de variedades conducido por su padre, Poncho D’Alessio. Su madre, Esther Millán, una cantante soprano de ascendencia española, le inculcó desde que era niña amor por la música. Aunque la artista ha señalado, en varias entrevistas que su verdadero interés estaba en el ballet y en la natación, su padre terminó imponiéndole el canto.

2. Comenzó su carrera en un Festival Internacional de la Canción Popular

Lupita D’Alessio comenzó su carrera de cantante formalmente participando en el primer Festival Internacional de la Canción Popular en el año 1971, donde interpretó la canción “Con Amor”, del autor Adolfo Girón. La canción tuvo una buena aceptación y la disquera Orfeón la firmó en exclusividad, iniciando así su carrera musical. En 1978, ganó el Festival OTI con el tema “Como Tú”.

3. Se casó cinco veces

Sin duda, el escándalo y las rupturas han marcado la vida sentimental de “La Leona Dormida”. La cantante vivió varios romances que estuvieron llenos de engaños, traiciones, maltrato físico, según revela en su serie biográfica de televisión.

El primer matrimonio de “La Leona Dormida” fue con el actor Jorge Várgas, con quien contrajo matrimonio en 1971 cuando tenía 16 años. De su relación nacieron sus hijos Jorge y Ernesto.

Su segundo matrimonio fue con el futbolista uruguayo Julio Canessa, después se divorció y se caso por tercera vez en 1985 con el cantante argentino “Sabu”. Se divorciaron en 1988 y ella se volvió a casar por cuarta vez con César Gómez, un músico de su orquesta, con el que vivió cuatro años y tuvo a su tercer hijo, César, los excesos de su vicio y los escándalos terminaron con su relación.

Finalmente se casó por quita vez con el modelo alemán Christian Rösen, pero se divorciaron en el 2005. Sin embargo, en una entrevista con Don Francisco, la cantante mexicana dijo nunca haberse enamorado. “No ame a nadie… Estoy segura que por amor no, un afecto y cariño que le tienes a la pareja.”

4. Consumió drogas por muchos años

La estrella de la canción, dijo en una entrevista a Don Francisco que consumió drogas por muchos años. “Conocí la droga a los 24 años. Mis disque amigos me la dieron a probar y me gustó por 20 años y no de a poco sino de a mucho. Me metía cinco gramos al día y poco a poco me fui quedando sin dinero y lo que me quedaba era para consumir. Junté billones de dólares y los gasté en droga y en hombres”, dijo la cantante.

5. Se convirtió al Cristianismo en 2007

Hace una década, la afamada intérprete se convirtió al Cristianismo y desde entonces, dijo “Jesús borró mi pasado, pues Él te da todo nuevo. Así que traer mi pasado al presente no fue nada fácil, lloré y lloré mucho”, reportó El Universal.

Lupita dijo que escuchó hablar sobre Dios muchas veces, pero no aceptaba que él pudiera ayudarla en ese momento. “Hacia años que Yuri sembró la semilla de Cristo en mi corazón, pero es un proceso, y me costó mucho trabajo. Cuando entraba a una congregación, salía y me daba mi pasón de coca. Pero llegó un momento en el que Cristo me jaló de las greñas y me sacó del abismo, porque ya iba rumbo a la muerte. Respeto los preceptos, aunque sé que soy un ser humano y que cometo errores”, confesó en una entrevista.