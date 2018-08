La selfie de Sean y James, los hijos de John Lennon y Paul McCartney

Sean y James se toman una foto. Hasta aquí no hay nada en especial. Pero si es la selfie de los hijos de John Lennon y Paul McCartney, Sean Ono Lennon y James McCartney, ahí sí, las redes sociales se revolucionan.

Es que los hijos de los ex Beatles John Lennon y Paul McCartney sorprendieron en Instagram a todos los usuarios, al posar juntos para una fotografía.

A post shared by Sean Ono Lennon (@sean_ono_lennon) on Aug 13, 2018 at 7:52am PDT

Sean Ono Lennon, es el hijo de John y Yoko, y fue quien publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que posó con James McCartney, hijo de Paul y Linda McCartney.

Con el epígrafe “Peekaboo…” que en inglés es la expresión con la que se juega con los bebés a esconder la cara entre las manos, la fotografía causó revuelo pues se trata de los hijos de dos leyendas musicales.

