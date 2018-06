Facebook Watch, la plataforma digital de video, ha registrado varias cadenas de televisión y talentos de alto perfil para presentar nuevos programas, entre los presentadores de los nuevos programas de Facebook Watch están Jorge Ramos, Anderson Cooper y Shepard Smith.

Hoy miércoles, el programa de noticias de Edición Digital anunció un acuerdo innovador de Noticias en Facebook Watch.

TE PUEDE INTERESAR: Matan a boxeador mexicano a balazos (FOTO)

Estos dos nuevos programas que Univisión lanzará a finales del verano serán Edición Digital y Real America with Jorge Ramos. Esta nueva oferta informativa de Facebook, es una oportunidad única para que los usuarios de esta plataforma social sigan las noticias.

En una entrevista con Borja Voces y Carolina Sarassas de Edicion Digital, Jorge Ramos dijo, “El futuro es este. Nos damos cuenta cada vez más que la gente no está esperando a ver los noticieros en televisión, lo esta haciendo a través de las redes sociales”.

Introducing the first slate of funded news shows for Facebook Watch. Read more: https://t.co/gWMJoLTZLb pic.twitter.com/q2NKnibDBs

TE PUEDE INTERESAR: ÚLTIMA HORA: “Hemos empezado del muro”: Trump culpa a demócratas por separación de familias

“Es exactamente lo que estamos haciendo en este momento, nos estamos subiendo al futuro y gracias por llevarme, realmente esto es una gran oportunidad para nosotros”, agregó Ramos.

Jorge Ramos también compartió que la idea de su nuevo programa es de ir detrás de las noticias, para saber lo que esta realmente sucediendo al momento.

👉 This is what #RealAmerica with @jorgeramosnews on @Facebook watch will be all about https://t.co/bEtiYiKZvy by @JessicaMoulite h/t @SelyColon (via @fusiontv) pic.twitter.com/YvaoznhpFH

— Jose Zamora (@jczamora) June 6, 2018