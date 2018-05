Jet Li el famoso actor chino irreconocible a sus 55 años

Jet Li, el famoso actor chino conocido por sus películas taquilleras “Arma Mortal 4” y “The Expendables” está irreconocible a sus 55 años y sus imágenes se volvieron virales en las redes sociales.

El actor y estrella de las artes marciales fue diagnotiocado en 2010 con hipertiroidismo, una enfermedad que cambia el metabolismo y el ritmo cardíaco del paciente, informa Excelsior.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D

En las fotos, -según informa Excelsior- tomadas durante una visita del actor a un templo en Tíbet, en el suroeste de China, se encuentra junto a un fan. Aunque el actor tiene 55 años, su aspecto es irreconocible en comparación con su época como estrella del cine de acción y más propio de una persona de 70 u 80 años, con la cabeza rapada y el rostro arrugado.

Jet Li es conocido por papeles en películas de acción como “Arma Mortal 4” del año 1998, Romeo debe morir (2000) o las de la saga The Expendables, la última The Expendables 3 estrenada en el 2014.

That picture is mostly lighting and posture playing tricks. It is Jet Li but he doesnt really look THAT old. These are recent images of Li. He has lost his hair but doesnt "really" look 80 pic.twitter.com/sonKyx6r4J

— The4LIST (@the4list) May 21, 2018