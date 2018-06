International Yoga Day 2018: 5 datos que tienes que saber

Este jueves 21 de junio miles de personas alrededor del mundo se reunirán para celebrar el International Yoga Day 2018, un evento esperado para todos los amantes del yoga.

A continuación te presentamos cinco datos interesantes que tienes que saber sobre la celebración del International Yoga Day 2018, con información de las Naciones Unidas (ONU).

Como cada año el Día Internacional del Yoga se celebra el 21 de junio. Debido a su popularidad universal, el 11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron este día mediante la resolución 69/131.

El Día Internacional de Yoga tiene como objetivo crear conciencia en todo el mundo de los muchos beneficios de practicar yoga, describe la ONU en su sitio web.

De acuerdo con la ONU, el yoga es una “antigua práctica física, mental y espiritual que se originó en la India. La palabra yoga deriva del sánscrito y significa unirse o unirse, simbolizando la unión del cuerpo y la conciencia”.

#InternationalYogaDay 2018 celebration at the spectacular @CondeDuqueMAD of #Madrid ; #DiaInternacionaldelYoga en el espectacular Centro Cultural Conde Duque @MADRID @PMOIndia @MEAIndia @SushmaSwaraj @moayush pic.twitter.com/x0MIHSP67L

Para celebrar el Día Internacional del Yoga, se organizan programas de entrenamiento de yoga, campamentos, retiros, seminarios, talleres que están organizados a nivel grupal y masivo. Las personas se reúnen en grupos y realizan diversos “asana” y “pranayams”. También se dan talleres de información sobre sobre la importancia de la práctica de yoga. Este año, el primer ministro Narendra Modi participaría en un evento en Dehradun donde más de 60,000 personas practicarán yoga, reportó NDTV.

Prime Minister @narendramodi to lead 4th #InternationalYogaDay celebrations in #Dehradun ; PM will join thousands of volunteers, performing Yoga asanas in the lawns of Forest Research Institute in #Dehradun #InternationalYogaDay2018 #YogaDay pic.twitter.com/0rsSsP6ao6

— Doordarshan News (@DDNewsLive) June 20, 2018