Google no hace Doodle para Día de Pascua y genera molestias

Google no creó un Doodle para celebrar la Pascua y los cristianos están molestos con la empresa por ignorar este día sagrado, reportó Daily Mail.

Por decimoctavo año consecutivo Google siguió sus políticas e ignoró el día festivo.

Paul Joseph Watson, editor y jefe de Infowars, tuiteó el domingo sobre el día más alegre del cristianismo: “Entonces, Google tiene un doodle para cada persona/evento oscuro ‘despertado’ imaginable, ¿pero nada para la Pascua? #Domingo de Pascua”.

So Google has a doodle for every obscure "woke" person/event imaginable, but nothing for Easter? #EasterSunday pic.twitter.com/izr3MsXmnB

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) April 1, 2018