Gnomos de jardín: 5 datos curiosos del doodle de Google

Si, los gnomos de jardín, esas pequeñas y coloridas criaturas que aparecen en algunos jardines, portando carteles o simplemente parados cuidando las flores, es el tema del doodle de Google de hoy.

El Doodle de Google casi siempre nos sorprende. Y también por qué no, nos enseña. Este domingo nos invita a aprender con los gnomos de jardín (también llamados duendes) y a jugar con una divertida animación.

Como cuenta la animación, el gnomo de jardín común se originó en la Alemania del siglo XIX en la zona minera de Turingia.

Sin embargo las figuras de los gnomos son mucho más antiguas. Éstas aparecieron por primera vez en el siglo XIII en Anatolia (hoy Turquía) y reaparecieron en la Italia del siglo XVI, explica el equipo creativo de Google en la página de Doodles.

Los artesanos de Turingia son quienes se llevan el crédito por sus creaciones con barbas peludas y sombreros puntiagudos. Los esculpían a mano, fabricaban los moldes, donde luego vertirían arcilla de muy buena calidad para fabricarlos en cantidad.

Luego los pintaban a mano y los horneaban a alta temperatura para hacerlos más resistentes y fijar el color.

Decorate your garden with all the 🌸🌼💐 by taking a shot at today's #GnomeDoodle! #GoogleDoodle → https://t.co/AfMBpePI8j pic.twitter.com/cq1L5zO1eO

— Google Doodles (@GoogleDoodles) June 10, 2018