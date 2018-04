Fallece el actor Juan Carlos Olivas, el “El Güero” en “El Chapo”

El actor mexicano Juan Carlos Olivas falleció por complicaciones vinculadas a un cáncer “agresivo” que se le había diagnosticado.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la serie, el actor será recordado por su papel de “El Güero” en la serie “El Chapo”.

“Juan Carlos olivas “El Güero” para siempre en nuestros corazones y mentes. Honrado y bendecido por tenerlo en nuestro equipo. Nunca serás olvidado”.

Juan Carlos Olivas "El Güero" forever in our hearts and minds. Honored and blessed to had him on our team. You will never be forgotten. pic.twitter.com/S5O2kEJkYA

— El Chapo (@ElChapoLaSerie) April 27, 2018