Exestrella de Disney es la nueva miembro de la administración Trump

La exestrella de Disney, Caroline Sunshine se une a la oficina de prensa de la administración del Presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La ex actriz de 22 años de edad, es mejor conocida por su papel de Tinka Hessenheffer en la serie de adolecente ‘Shake It Up’ de Disney Channel, reportó People.

También estuvo en la película “Marmaduke” de 2010, interpretando a Barbara Winslow, entre otros roles.

Aunque muchos dudan de la capacidad de la joven por su falta de experiencia política, lo cierto es que según la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters dijo a CNN en un comunicado que Sunshine tiene experiencia política reciente.

“Caroline Sunshine fue practicante de la Casa Blanca. En la universidad, participó en el American Enterprise Institute y fue miembro activo del equipo Model United Nations de su escuela. Antes de su internado en la Casa Blanca, Caroline hizo una pasantía en la Oficina del Líder de la Mayoría de la Cámara Kevin McCarthy, el Comité Nacional Republicano de la Universidad y el Partido Republicano de California”, dijo Walters en el comunicado.

