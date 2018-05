A solo unos días de que se lleve a cabo el evento más esperado del año, la boda real del Príncipe Harry y Meghan Markle, el padre de la novia decide que no asistirá a la boda, reportó The Associated Press.

Thomas Markle pasó una carrera en Hollywood, pero nada lo preparó para este momento. Según informes, el padre de la futura esposa real, Meghan Markle, dijo que no asistirá a la boda de su hija con el príncipe Harry esta semana después de sufrir un ataque al corazón en medio del frenesí de los medios en torno a las nupcias.

El padre de #MeghanMarkle no asistirá a la boda, y es hospitalizado de nuevo tras discutir con su hija mayor. https://t.co/iAIybjszAP pic.twitter.com/wvT2SE6jpd — Despierta América (@despiertamerica) May 15, 2018

El ex director cinematográfico de televisión debía llevar a su hija por el pasillo de la Capilla de San Jorge de Windsor Castle el sábado. Pero el sitio web de noticias, TMZ informó el lunes que el Sr. Markle decidió mantenerse alejado, tras la polémica que generó una serie de fotos en las que se estaría preparando para la boda real. Él dice que no las vendió con la intención de causar daño. Sin embargo, confirma que no asistirá a la ceremonia para no avergonzar a su hija y a la familia real.

El Palacio de Kensington emitió una declaración en la que pedía que “la comprensión y el respeto se extendieran al Sr. Markle en esta difícil situación”.

El motivo por el cual el papá de Meghan Markle permanecería en México durante la boda de su hija con el príncipe Harry https://t.co/hSRbri9pk3 pic.twitter.com/UTgY2OY63k — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 14, 2018

“Ella y el príncipe Harry piden de nuevo que la comprensión y respeto se extiendan al señor Markle en esta difícil situación”, dijo un portavoz del Palacio.

#BodaReal ¿Cómo ver en vivo el enlace entre el Príncipe Harry y Meghan Markle? 💒 https://t.co/6UZSY0gPKO pic.twitter.com/f23y8GvKG2 — MundoHispánico (@MundoHispanico) May 11, 2018

TE PUEDE INTERESAR: Boda Real:¿Cómo ver en vivo el enlace entre el Príncipe Harry y Meghan Markle?

La media hermana de Meghan Markle dijo que su padre estaba bajo una “increíble” cantidad de estrés debido a la presión de los medios, pero que esperaba que su padre asistiera apesara de haber sufrido un ataque al corazón.

Samantha Markle dijo el martes al programa de televisión “Good Morning Britain” que los periodistas “alquilaron la casa de al lado en México, cuatro o cinco de ellos. No puede abrir sus persianas, no puede ir a ninguna parte sin que lo sigan”.

El padre de Meghan Markle tuvo un ataque cardíaco, dice la medio hermana de la actriz https://t.co/FdYv1Zn4uJ pic.twitter.com/UgsYrpJH2X — CNN en Español (@CNNEE) May 15, 2018

Sin embargo, en un tweet escribió que su padre no lo hizo por dinero, “los medios fueron injustos haciéndolo aparecer mal, así que le sugerí que se sacara fotos positivas para su beneficio y para el beneficio de la familia real”.

Por otro lado, los funcionarios del palacio dijeron la semana pasada que los padres de Meghan Markle tendrían papeles centrales en la ceremonia de la boda. Thomas Markle caminaría con su hija por el pasillo y su madre conduciría con su hija a la capilla, reportó BBC Mundo.

🎥 | Así vive el padre de Meghan Markle, que anunció que no acudirá a la boda real de su hija. https://t.co/IaGxsUPKwU pic.twitter.com/qj2zwcE9mC — Univision Noticias (@UniNoticias) May 15, 2018

En los días previos a la boda, se esperaba que ambos padres de Meghan Markle se reunieran con la reina Isabel II, la abuela de Harry, y otros miembros de la realeza, incluido el padre de Harry, el príncipe Carlos, reportó BBC Mundo.