El nuevo dispositivo de Google Home finalmente llega a México

Google Home el altavoz inteligente de Google llega a México tal como se había anunciado en la pasada conferencia para desarrolladores Google I/O 2018 en Mountain View, California. Para hablar de este lanzamiento TechBit conversó con Matt Stuart, Jefe de desarrollo de producto de Google Home y Miguel Alba, Director de marketing para México de Google.

A continuación te presentamos las funciones inteligentes que contiene el nuevo Google Home.

El altavoz inteligente agrega las funciones de Google assitant el asistente inteligente de Google y que permite entre otras cosas funcionar como el centro de comando para el hogar conectado dentro de la estrategia del gigante de Mountain View.

“Ok Google, ¿cómo será mi día.” You can now speak Spanish to your Google Home in the US. Here’s how → https://t.co/3DnbfTr4ZU pic.twitter.com/GBB91tdKIe

— Made by Google (@madebygoogle) June 26, 2018