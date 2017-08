Eclipse: 7 datos importantes que tienes que saber del Gran Eclipse Americano

En unos días más, millones de personas podrán apreciar el Gran Eclipse Americano, un fenómeno que no ocurría desde hace 100 años en los Estados Unidos.

Aquí te presentamos siete datos importantes que tienes que saber acerca del Gran Eclipse Americano, para poder ver este fenómeno.

1. El eclipse será el próximo 21 de agosto

De acuerdo a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este fenómeno cósmico se llevara acabo el próximo lunes 21 de agosto y únicamente se podrá apreciar en los Estados Unidos.

#Eclipse2017 is less than two weeks away! Get a preview & find out why @NASA scientists are so excited: https://t.co/X133rj2L9p pic.twitter.com/MWICpQVZT5 — NASA Sun & Space (@NASASun) August 8, 2017

2. El eclipse solar total recorrerá los Estados Unidos de costa a costa

El fenómeno cósmico recorrerá los Estados Unidos de costa a cosa, comenzando en Lincoln City, Oregón y se desplazara por el cielo hasta finalizar su recorrido cerca de Charleston en Carolina del Sur, según el informe de la NASA.

Today's cloud cover forecast for eclipse day! Still early to draw hard conclusions, but watch to see if these converge from day to day. pic.twitter.com/cbQlMySkF2 — GreatAmericanEclipse (@AmericanEclipse) August 16, 2017

Are you ready for #Eclipse2017 on Aug. 21? Find out how, where, and when to watch at https://t.co/CZOuzTwkPX pic.twitter.com/renszfJAIj — NASA Sun & Space (@NASASun) July 31, 2017

3. El eclipse iniciara a la 10:15 a.m. (PDT) y culminara a las 2:50 (EDT) p.m. hora del este

El Gran Eclipse Americano como también es llamado, iniciará alrededor de las 10:15 a.m. (PDT) y culminara su recorrido alrededor de las 2:50 p.m. (EDT) mientras la sombra de la luna se mueve fuera de la costa atlántica. Eso significa que tomará una hora y 33 minutos para que la sombra de la luna cruce el país, según un reportaje de Atlanta Georgia News (AJC).

Sin embargo en Georgia, los expertos aseguraron que el eclipse iniciará a la 1:05 p.m hora del este, su momento álgido será a las 2:36 p.m. y culminará a las 4:01 p.m.

Big thanks to @AmericanEclipse for this great image of the path of totality across Oregon. Where will you be on August 21?? pic.twitter.com/VhkXt1fvKd — OMSI (@OMSI) August 13, 2017

4. La máxima duración del eclipse será 2 minutos con 40.2 segundos

El eclipse solar total tendrá una máxima duración de 2 minutos con 40.2 segundos, de acuerdo a la revista Astronomy.

Did you know? With clear skies, you'll be able to see a partial #eclipse throughout North America on Aug. 21 https://t.co/X133rjkm0X pic.twitter.com/hOnt5H6H9M — NASA Sun & Space (@NASASun) August 9, 2017

5. La velocidad de la sombra del eclipse será de 2,955

Según eclipse2017.org, cuando la totalidad del eclipse golpee las costas de Oregón se moverá a una velocidad de 2.955 mph. La sombra de la luna se mueve a diferentes velocidades en todo el país debido a la curvatura de la Tierra. Cuando la totalidad llegue a Charleston, Carolina del Sur, se estará moviendo a 1,502 mph, según AJC.

#Eclipse2017 will be an awe-inspiring sight, and it's also a rare chance for us to study Earth's atmosphere: https://t.co/2OSLoydVMM pic.twitter.com/vJ5O633mva — NASA Sun & Space (@NASASun) August 11, 2017

6. ¿Que se podrá apreciar durante el eclipse?

Ya sea que te encuentres en el área donde el eclipse se vera parcial o en su totalidad, a medida que la luna se mueve entre la tierra y el sol, el cielo comenzará gradualmente a oscurecerse. Si estas en el área de la totalidad, el cielo se vera oscuro como si fuera de noche, las estrellas aparecerán y la temperatura bajará, según AJC.

7. Usa gafas especiales con protección especial contra los rayos del sol

La agencia indicó que la única manera segura de apreciar el fenómeno es usando gafas especiales para ello. Hay varios lugar en donde puedes comprar las gafas, sin embargo, expertos recomiendan que te asegures bien de que sea un comerciante autorizado.

Sunglasses are NOT enough eye protection for a solar eclipse. #Eclipse2017 #ProtectYourEyes https://t.co/VLVvs3kJd6 pic.twitter.com/SJu5mhqsQz — NWS Mobile (@NWSMobile) August 7, 2017

Durante este mes, más de dos millones de pares de gafas que sirven para proteger la vista ante del eclipse se distribuirán gratis en casi 5,000 bibliotecas alrededor de todo el país.

