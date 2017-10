Donald Trump: 5 cosas que la gente critica del presidente en las redes sociales

Después de los últimos acontecimientos catastróficos que han sucedido en Texas, Florida, Puerto Rico y el más reciente el tiroteo masivo en La Vegas, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ha estado en esos lugares. Sin embargo, sus recientes visitas han sido criticadas en las redes sociales.

Aquí te presentamos cinco cosas que la gente ha criticado recientemente sobre el presidente Trump en las redes sociales.

1. La visita de Trump a Las Vegas causa polémica

Mientras unos están de acuerdo con la visita del presidente Donald Trump a las víctimas del tiroteo en la ciudad de Las Vegas, otros lo critican y dicen que solo es un acto para llamar la atención.

EN VIVO: El presidente Donald Trump llega a Las Vegas luego de la peor masacre en la historia reciente de Estados… https://t.co/cjzfmBRA20 — MundoHispánico (@MundoHispanico) October 4, 2017

“Después de visitar Puerto Rico, Trump visitará a las víctimas del peor tiroteo masivo en la historia de los Estados Unidos. Aún así, Trump se ve a si mismo como la víctima”.

After visiting Puerto Rico, Trump is going to visit victims of the worst mass shooting in US history. Yet, Trump sees himself as the victim. https://t.co/9VIukeCnPq — Brian Klaas (@brianklaas) October 4, 2017

“Tres preguntas que necesitamos que Donald Trump responda hoy en Las Vegas acerca de dónde se encuentra en la lucha contra la crisis de la violencia de armas en Estados Unidos:”.

1) Three questions we need Donald Trump to answer today in Las Vegas about where he stands on addressing America's gun violence crisis: — Shannon Watts (@shannonrwatts) October 4, 2017

2. La visita de Trump a Puerto Rico muestra poca empatía hacia los afectados

La visita del presidente Donald Trump ofreció nueva evidencia del sendero poco convencional que Trump ha tomado en respuesta al azote de los huracanes Harvey, Irma y María. Su efusivo elogio de los trabajos federales de recuperación ha ensombrecido sus despliegues de empatía hacia los afectados. Y en Puerto Rico, sus críticas hacia los habitantes por no hacer más para ayudarse han sido una nota discordante durante una época de crisis.

Donald Trump felicitó el martes a Puerto Rico por escapar a un mayor número de fatalidades de “una verdadera catástrofe como Katrina”.

“Realmente un milagro”, dijo de la recuperación, una evaluación que no coincide con la desesperación de muchos por encontrar agua y alimentos fuera de la capital, en amplias zonas de una isla donde solo el 5% de los consumidores cuentan con servicio eléctrico.

“Ahora, odio decírselos Puerto Rico, pero han alterado un poco nuestro presupuesto porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico”.

El presidente, Donald Trump, no pudo dejar atrás la polémica en su viaje a #PuertoRico https://t.co/oMX9IMDx89. pic.twitter.com/uYoHSQ8tt0 — MundoHispánico (@MundoHispanico) October 4, 2017

3. Trump tira papel a las víctimas del huracán María en Puerto Rico

Durante su visita a Puerto Rico, el presidente Donald Trump hizo una parada en la iglesia evangélica Calvary Chapel, ubicada en el sótano de un centro comercial en Guaynabo, donde repartió comida y arrojó toallas de papel a las 200 personas que estaban en ese lugar, lo que fue interpretado en las redes sociales como una falta de respeto a las necesidades que viven los puertorriqueños después del huracán. El presidente estuvo siempre separado de los asistentes por una larga fila de cajas con suministros, según firmó el diario El Nuevo Día, de Puerto Rico.

“El presidente Trump lanza toallas de papel a la multitud en un evento de alivio del huracán María en Puerto Rico”.

President Trump throws paper towels into the crowd at a Hurricane Maria relief event in Puerto Rico https://t.co/FLHYyPsaLD — NBC News (@NBCNews) October 3, 2017

“Falta de respeto en Puerto Rico. ¿Cómo te sentirías si Trump hubiera arrojado toallas de papel a las víctimas del huracán en Texas y Florida”.

Lack of respect in Puerto Rico. How would you feel if Trump had thrown paper towels to the hurricane victims in Texas and Florida? — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) October 4, 2017

“Casi la mitad de la isla no tiene agua potable. La mayoría no tienen energía. Por otro lado, le tiras algunas toallas de papel a la gente”.

Nearly half the island doesn't have clean drinking water. Most don't have power. On the other hand, you did toss some paper towels to people https://t.co/eHVHQKDLnB — Brian Klaas (@brianklaas) October 4, 2017

4. Trump estrechó la mano a la alcaldesa de Puerto Rico

La retórica beligerante del presidente Donald Trump quedó a un lado en su visita a Puerto Rico, cuando estrechó la mano de una de sus principales críticas en la isla, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, una de cinco alcaldes invitados a la reunión que sostuvo Trump con líderes locales y federales en un hangar de la Base Aérea Luis Muñiz en Isla Verde. Después de que el presidente criticara a la alcaldesa de San Juan, Puerto Rico, por el comentario que ella hizo acerca de la respuesta lenta del gobierno federal hacia isla, ambos se dieron la mano.

“No se trata de politica”, le dice la alcaldesa de San Juan al presidente Trump durante su visita a Puerto Rico”.

"It's not about politics," San Juan Mayor Cruz tells Pres. Trump during his visit to Puerto Rico. https://t.co/ltQeITT6oo pic.twitter.com/4876jgrk35 — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) October 3, 2017

5. Trump acusa a la prensa de reportar historias falsas

El presidente Trump acusó a la empresa NBC News de publicar historias falsas sobre la reacción de los puertorriqueños en su visita a Puerto Rico pero sobre todo sobre la renuncia del Secretario de Estado Rex Tulleron. El Presidente dijo: “¡Los medios falsos de las noticias están fuera de control!”. Sin embargo, muchas personas dicen que le creen más a los medios de comunicación que al propio Presidente.

“Wow, tantas historias de noticias falsas hoy. No importa lo que haga o diga, no escribirán ni dirán la verdad. ¡Los medios falsos de las noticias están fuera de control!”.

Wow, so many Fake News stories today. No matter what I do or say, they will not write or speak truth. The Fake News Media is out of control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 4, 2017

“Eres un mentiroso patológico difundiendo #fakenews y no te gustan los medios porque dicen la verdad. Por eso bloqueaste @ ddale8…”.

“El hecho es, todo el mundo sabe que eres un mentiroso, y la gente confía en los medios de comunicación más de lo que confían en ti. Incluso @CNN es más creíble de lo que tu eres”.

The fact is, everybody knows you're a liar, and people trust the media more than they trust you. Even @CNN is more believable than you are. pic.twitter.com/aie7uYfNFi — Jack Schofield (@jackschofield) October 4, 2017

“Donald Trump se encuentra actualmente en camino a Las Vegas tras el peor tiroteo masivo de la historia de Estados Unidos. ¿Su enfoque? atacar a los medios”.