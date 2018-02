Este miércoles 7 de febrero 20th Fox Century publicó el nuevo tráiler de “Deadpool 2”, una cinta protagonizada por Ryan Reynolds, que cuenta la historia de un anti héroe.

Durante el adelanto se hace una presentación especial de “Cable”, un mutante que cuenta con capacidades telepáticas, además de visión y fuerza sobrehumana gracias a su ojo y brazo robóticos, aunque esto inicialmente no se nota en el tráiler.

Deadpool detiene la proyección del tráiler al darse cuenta que los especiales aún no están terminados, pues el brazo izquierdo de Cable lleva una manga verde.

Por lo que escenifica la escena posterior a la presentación de Cable muestra al personaje de Ryan Reynolds “haciendo su propio teaser” con muñecos como si se tratara de un video hecho por un fan de YouTube, mientras los efectos especiales son agregados.

Esto es parte del nuevo adelanto de la película “Deadpool 2”, donde el antihéroe aprovecha también mofarse de Henry Cavill en la “Liga de la Justicia”, cuyo rostro tuvo que ser reconstruido digitalmente para moverlo.

“Esperen. No. ¡Alto! ¿Qué carajos…? ¡Dale! ¿Por qué no están listos los efectos? ¡El brazo es de metal! ¡No es como tratar de borrar un bigote! Al carajo. Lo voy hacer yo mismo”, dice un Deadpool enojado.

La secuela tiene como protagonista a Josh Brolin en la piel del mutante. Él y Domino acompañaran a Deadpool en sus aventuras en esta nuevo parte de la historia.

Morena Baccarin (Vanessa), TJ Miller (Weasel), Leslie Uggams (Blind Al), Stefan Kapičić (Colossus), Zazie Beetz (Domino) y Jack Kesy (Tom Cassidy), son el resto de los actores que aparecerán en la cinta dirigida por David Leitch que será estrenará el 18 de mayo de 2018.

