El 10 de mayo se festeja en México el Día de las Madres, la celebración se generó a principios del siglo XX tras el surgimiento de un movimiento feminista que defendía los derechos de la mujer y que fue motivado por la Revolución Mexicana.

De acuerdo con el libro “El Diez de Mayo” de Marta Acevedo, en 1922 el periódico Excélsior, el Arzobispado, el entonces secretario de Educación Pública y otros grupos empezaron a celebrar el Día de la Madre el 10 de mayo en respuesta a los lectores de ese periódico quienes pidieron que se realizara un festejo especial.

El Universal comunicó que lo hacía para “rendir un homenaje de afecto y respeto a la madre”.

Y a solo unos días de celebrar el Día de la Madres este próximo 10 de mayo, muchos se preguntan ¿cómo pueden celebrar a la reina de la casa en su día? y de una forma original. A continuación te vamos a hacer el trabajo más fácil con las siguientes cinco ideas que te presentaremos para festejar a mamá en este día tan especial.

1. Hacer una comida sorpresa en casa

Ya que usualmente las madres son las que cocinan y se encargan de organizar las fiestas, este Día de las Madres, puedes sorprender a tu mamá o esposa con una comida especial. Ya sea un desayuno, almuerzo o cena, los padres e hijos pueden prepara el platillo favorito de mamá y comer en familia. Lo importante en esta ocasión es disfrutar a mamá y consentirla al máximo.

TE PUEDE INTERESAR: Caravana de migrantes centroamericanos: EE.UU. avisa que esperarán en México

2. Llevarlas a su restaurante favorito

Pero, si consideras que la cocina no es lo tuyo y prefieres que alguien más lo haga por ti puedes llevar a mamá a su restaurante favorito. Todo hijo y esposo debe conocer el restaurante favorito de mamás ya que esa puede ser nuestra mejor carta cuando tratamos de sorprender a nuestra mamá.

TE PUEDE INTERESAR: 1 de Mayo: 5 datos de esta fecha que seguro no sabías

3. Llevarla a un día de campo

Otra manera fácil de celebrar a mamá en el Día de las Madres es llevándola de día de campo, de esta forma no te quedarás en casa pero tampoco te gastarás una fortuna en el restaurante y podrás convivir con mamás al aire libre. Pueden puedes preparar un refrigerio y organizar juegos divertido para que conviva toda la familia. Recuerda que los detalles personales pueden ser más valiosos que los regalos caros.

4. Regalarle flores

Si sabes que a tu mamá le gustan las flores puedes optar por obsequiarle un ramo o arreglo de flores. Las preferidas en las mujeres siempre son las rosas, sin embargo, hay otras que prefieren las orquídeas, girasoles, alcatraces, etc. Asegúrate de averiguar antes cuales son las flores favoritas de tu mamá, ya que no querrás regalarle las flores que le den alergía o no sean de su agrado.

TE PUEDE INTERESAR: 8 de mayo es Día del Maestro: 5 ideas para festejar a los educadores

5. Puedes llevar a mamá al cine

Otra recomendación para las mamás que les gusta mucho ver películas, puedes invitar a mamá a ir al cine a ver una película de estreno. Usualmente durante esta temporada de mayo estrenan películas de comedia familiar en honor al Día de las Madres.