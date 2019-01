Ante la euforia que está causando en la televisión el reality show de ‘Mira Quién Baila’ en el que hasta indirectamente se ha visto afectada Adamari López por el escándalo desatado con su pareja Toni Costa y la supuesta ‘cercanía’ con su pareja en el programa Clarissa Molina, resurgió en redes sociales un nuevo video de años atrás en el que también aparece Priscila Ángel.

Y esque como recordaremos, en ediciones anteriores de Mira Quien Baila, dos de las concursantes en las galas eran precisamente Adamari López y la mexicana Priscila Ángel, esposa del Temerario, quienes tuvieron varios retos de baile, lo que provocó un enfrentamiento directo.

Hablando de enfrentamientos, el presentador Rodner Figueroa entrevistó tras bastidores a ambas famosas luego de la séptima gala del programa y se calentaron los ánimos de una manera estrepitosa por un comentario que dijo Priscila.

Luego de que todo mundo pensara que la ganadora de aquella edición del show sería Adamari López, el presentador Rodner Figueroa enfrentó a la pareja de Toni Costa, con la esposa del Temerario y la cuestionó sobre la evolución de Priscila.

“Hoy se te creció Priscila en el escenario y se te convirtió en tu más fuerte rival”, dijo Rodner, sin embargo visiblemente molesta, Adamari lo interrumpe para aclarar: “Te voy a decir, yo no creo que no es desde hoy, porque Priscila ha crecido desde el primer momento en que se presentó en la competencia, yo siempre la he considerado si no la mejor, de las mejores que bailan, así que para mí no es una sorpresa”.

Adamari continuó: “De Priscila se sabe que desde el primer momento baila espectacular, que sus pasos son precisos, que es una buena compañera, que no busca problemas con nadie, así que te tienes que haber fijado antes”, le dijo a Rodner.

Ante la respuesta de la ex de Luis Fonsi, Priscila le respondió en su cara.

