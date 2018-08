Encuentran sin vida al modelo y artista ‘Zombie Boy’

El modelo Rick Genest, más conocido como ‘Zombie Boy’ debido a sus tatuajes de huesos y órganos del cuerpo, murió de un aparante suicidio, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, informó TMZ.

El artista canadiense fue hallado sin vida en su apartamento de la ciudad de Montreal.

La policía informó que Genest habría muerto alrededor de las 5 pm del miércoles 1 de agosto.

La noticia causó un impacto inmediato en sus seguidores y colegas, incluyendo Lady Gaga, quien se manifestó “devastada” en su cuenta de Twitter.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB

