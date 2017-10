Encuentran entrevista de Selena en cámara donada para exhibición de un museo (VIDEO)

Una entrevista realizada a Selena Quintanilla en abril 1994 fue hallada en una cámara de televisión donada al Museo de Historia Americana (National American History Museum), en Washington, DC.

La pieza, de dos minutos y medio de duración, muestra a la “Reina del Tex Mex” hablando sobre su triunfo en los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum Mexicoamericano, lo cual había ocurrido apenas unas semanas atrás en Los Ángeles, California.

“Cuando nos dijeron que estábamos nominados todos enloquecimos, no podíamos creerlo. Lo primero que prometí, lo primero que me vino a la mente es que necesito llevar una cámara para tomar fotos con todas estas estrellas. No lo pensé sino hasta después, cuando pensé, ‘Oh, Dios mío, ¿y si gano?’. No me dejaron llevar mi cámara. No pude tomarme fotos sino hasta después”, platica Selena al programa “Tejano USA”, de acuerdo con el diario “La Prensa” de Honduras.

“Cuando anunciaron, tenía un nudo en mi estómago, y cuando anunciaron al ganador… fue increíble… No hemos podido celebrar, hemos estado trabajando… es un buen problema que tener”, menciona la cantante durante la entrevista, que fue grabada durante el festival “Texas Live” en el parque Hemisfair de San Antonio, Texas, según reporta Univisión.

La intérprete de éxitos como “Ven conmigo” también habla en el video sobre su participación en la telenovela “Dos mujeres, un camino”, que marcó su debut como actriz.

“Se suponía que iba a saludar a Bibi (Gaytán) y después íbamos a cantar, pero cuando llegamos terminé en tres capítulos. Fue genial. Ahora respeto mucho a los actores… No me considero una actriz, pero fue divertido, tuve una probadita”, menciona siempre sonriente y radiante.

Al final de la entrevista, Selena presenta su entonces nuevo video musical, “Amor Prohibido”, que terminó por ser uno de los grandes éxitos que la inmortalizaron. “Lo filmamos en el desierto de Mojave, en Joshua Tree, ¡échenle un vistazo!”, dice Quintanilla entre inglés y español, sin saber que un año más tarde sería asesinada, a los 23 años de edad.

El Museo de Historia Americana descubrió la cinta mientras preparaba la exhibición “American Enterprise”, para la cual ha recopilado objetos y campañas publicitarias relacionadas con el mercado latino.

El material estaba dentro de una cámara de televisión que fue donada por KWEX-TV, de Univisión en San Antonio. El museo digitalizó el video que se creía perdida para siempre. La exhibición también mostrará vestuario de Selena y fotos nunca antes vistas de la artista promocionando Coca-Cola.