Jennifer López encantó al público con su presentación durante los premios MTV VMAs 2018, sin imaginar que en redes sociales encontrarían algo extraño en una de sus fotografías.

La imagen en la que los usuarios encontraron el inusual detalle, fue compartida por el fashionsta Jomari Goyso a través de su cuenta de Instagram.

Junto a la postal el colaborador de El Gordo y La Flaca escribió: “Sin discusión alguna! Ella es un orgullo para el mundo entero… qué bueno que es Latina”.

El reconocimiento de Goyso, se suma al premio vanguardia otorgado a López durante la ceremonia, convirtiéndose en la primera latina en hacerse con el galardón.

En la instantánea, López aparece rodeada de sus bailarines, quienes le ayudan a cambiar de vestuario en medio de su energética publicación.

Jennifer López recibe duras críticas por inusual detalle en su foto

Fue solo cuestión de tiempo para algunos observadores usurarios se percataran de un inusual detalle en la entrepierna de Jennifer López.

Comentaron: “¿Qué es eso que se le ve en sus partes íntimas? algo raro”, “dale zoom, se ve algo raro verdad abajo”, “se ve algo raro”, “haciendo zoom en realidad se ve algo raro abajo”, “no sé si yo esté mirando mal pero se ve algo raro en medio”, “¿Solo yo le hice zoom y vi un fallo?”, “yo sin hacer zoom vi algo raro”, “hay algo raro ahí”.

Pero las críticas más fuertes fueron aquellas señalando que Jennifer López ha perdido esa conexión con su lado latino.

En la sección de comentarios se lee: “¿Ha dicho ella algo de los dreamers? No ¿Ha dicho algo sobre las deportaciones masivas? No ¿Ha dicho algo acerca de la comunidad latina?, no veo de dónde “orgullo latino”, “latina y habla súper mal el español. A ella solo le fluyó bien el español cuando fue hacer la película de Selena que fue la que la lanzó a la fama”, “la verdad yo no la considero latina sus verdaderos amigos son americanos muy pocos latinos”, “a ella le conviene hacer música con los latinos, porque es con los únicos que vende no es por nada más”.

Inclusive le señalaron a Jomari que pese a sus palabras es la misma artista quien reniega de sus raíces.

Le escribieron: “¿Orgullo de qué? Perdóname @jomarigoyso pero ella no se siente tan latina, canta solo en inglés, nunca menciona sus raíces, y ni siquiera le gusta hablar en español”, “no la idolatres Jomari, ella está donde esta por Selena que ella nació en este país y cantaba hermosas cumbias y esta (Jlo) se quiere llevar de gran americana cuando su asentó lo dice todo”.

