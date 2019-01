Celia Lora compartió en Instagram fotografías de sus vacaciones en Tulum, Quintana Roo

En la instantánea que más destacó se observa a la hija de Álex Lora posar con una playera mojada que dejó ver su busto.

Lora compartió tres imágenes que en conjunto alcanzaron los 500 mil ‘me gusta’.

La exuberante modelo dejó con la boca abierta a sus seguidores de Instagram, con esa foto atrevida y dejando muy poco a la imaginación.

En las imágenes se puede ver a la hija de Alex Lora dentro una regadera con tan sólo una playera blanca y una tanga negra.

Su atuendo dejó ver sus tatuajes más escondidos, además de sus grandes atractivos frontales.

Lora dijo en el mensaje de las fotos: “te ofenden mis pezones”, por lo que ganó más de 129 mil “Me gusta”, por parte de sus seguidores en Instagram.

Cabe recordar que la hija de Alex y Chela Lora, tiene un canal de contenido para adultos con la famosa marca del conejito, siendo la única mexicana en la plataforma.

Confunden a Celia Lora con escort

Celia Lora ama mostrar su cuerpo en poca ropa en redes sociales, lo que le ha valido miles de seguidores.

Sin embargo, la hija del líder de El Tri, Alex Lora, compartió ante las cámaras del programa De Primera Mano que muchos de sus followers creen que es escort, por lo que le piden servicios desde países muy lejanos a México.

“La gente que más me escribe no saben quien soy, mucho hindú cree que soy escort, yo creo que por que ven que viajo mucho dicen ¿ésta quién es? hoy uno me mando que si me quería ir con él a Dubai o a las Maldivas, pobre pend… yo me voy sola…”, dijo.

