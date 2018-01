En ‘The Assassination of Gianni Versace’, lucen su oficio Ricky Martin, Penélope Cruz y Édgar Ramírez

Con un elenco de lujo que incluye a Ricky Martin, Penélope Cruz, Édgar Ramírez y Darren Criss, la cadena de televisión FX estrenó el 17 de enero la segunda temporada de su galardonada serie American Crime Story, subtitulada The Assassination of Gianni Versace.

Inspirada en Vulgar Favors (Favores vulgares), libro de Maureen Orth, la serie de nueve episodios examina la complicada historia de Andrew Cunanan, un californiano de raíces filipinas e italianas que soñaba con una vida de lujos y sofisticación, y que antes de asesinar al famoso modisto había matado a otros cuatro hombres en un lapso de tres meses.

Además, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story indaga en cómo la homofobia y los prejuicios retrasaron la búsqueda del peligroso fugitivo por parte de la policía; y muestra la relación que Versace mantenía con su hermana y musa, Donatella.

En los roles principales de la serie producida por Ryan Murphy, el actor venezolano Ramírez encarna a Versace; Martin interpreta a Antonio D’Amico, la pareja del modisto italiano; Cruz da vida a Donatella; y Darren Criss personifica a Cunanan.

Unos días previos al estreno de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story , Donatella y su familia expresaron, a través de un comunicado, que nunca autorizaron ni la serie ni el libro en el que se inspira, y que “sólo debería considerarse como una obra de ficción”.

Donatella y su familia tienen razón para desaprobar la serie, pues sus creadores, incluyendo a Ryan Murphy, quien también dirigió el primer episodio, recrean algunos escenas crudas, quizás verdaderas o ficticias, sobre la vida de Versace.

La narrativa de la serie es interesante porque es inversa. Su primer capítulo ‘The Man Who Would Be Vogue’ inicia con Cunanan disparándole al modisto en los escalones de la entrada de su lujosa mansión en Miami Beach, y de ahí en adelante cuenta la historia hacia atrás; hasta llegar a conocer los orígenes de su disfunción patológica y la lucha titánica de la identidad gay en esa época, no solo del asesino en serie sino también de varios de sus personajes.

Personajes principales de The Assassination of Gianni Versace:

1. Gianni Versace: modisto italiano creador de la casa de moda Versace. Andrew Cunanan lo asesinó a tiros el 15 de julio de 1997. Tenía 50 años.

2. Andrew Cunanan: Asesino en serie de 27 años. Era gay y vivía a expensas de gays mayores y ricos.

3. Donatella Versace: diseñadora de modas y hermana de Gianni.

4. Antonio D’Amico: Modelo y modisto italiano. Pareja de Gianni por 15 años, hasta su muerte.

