Enfundada en una lencería de “infarto”, la bella actriz Aracely Arámbula ‘voló la cabeza’ de sus más de dos millones de seguidores de su cuenta de Instagram, quienes enloquecieron con su sensual postal.

Arámbula, quien recientemente se agregó al elenco de la serie el Señor de los Cielos decidió consentir a sus fanáticos compartiendo una sexy imagen de su personaje Altagracia Sandoval.

En el post en el que se promociona la serie estrella de Telemundo se lee: “¿Listos para el capítulo de hoy? #AltagraciaSandoval sigue haciendo de las suyas en @elsenordeloscielos”

En la instantánea se aprecia la madre de los hijos de Luis Miguel con un provocador conjunto de lencería en color rojo, el cual levantó las más bajas pasiones entre sus fanáticos.

En menos de tres horas la publicación está punto de alcanzar los más de 100 mil likes y un gran número de comentarios referentes a la indiscutible belleza de la originario de Chihuahua.

“Tonto Luis Miguel ¿Por qué dejó ir tanta belleza?”

Entre la ola de la halagos y cumplidos a la mexicana se encuentran: “Uff mamacita hermosa” , “que guapa mi chule”, “uff que belleza, que perfección de mujer”, “belleza de mujer “, “hermosa como siempre”, “muñeca estás demasiado hermosa”, “una chula muy sexy mi amor”, “¿Tú me explicas tu perfección?”, “esa lencería te quedó brutal”, “me encantas”, “sin duda eres perfecta nos matas a todos de un infarto”, “mujer por Dios santo nos vas a matar, Diosa”, “pura dinamita”

Conforme pasaba el tiempo, los comentarios subieron de tono y de ingenio: “Si no me dejaban ver la serie así menos”, “la envidia de toda mujer y el deseo de todo hombre”, “creo que morí y fui a dar al cielo, o ¿será el infierno?”, “la ciencia avanzó tanto que ahora hasta los bombones caminan”, “que rico bikini ¿me pregunto a qué sabrá?”, “tantas curvas y yo sin frenos”, “por eso ya no veo la novela, no quiero que me dé un paro cardíaco”.

Algunos seguidores de la cuenta no podían creer toda la belleza que el cantante Luis Miguel dejó escapar: “Wow que sexy , de lo que se perdió luismirey”, “fue un bab… Luis Miguel por haberte dejado ir que más quisiera uno con ese monumento de belleza”, “coño Mike”, “Luis Miguel estás hecho un pen…”, “tonto Luis Miguel ¿por qué dejó ir tanta belleza?”.

A pesar de la gran cantidad de comentarios positivos y halagadores que recibió la publicación, las opiniones malintencionadas se hicieron presentes: ”

Sus detractores le escribieron: “Que vulgar te ves, bueno siempre has hecho eso, sólo enseñar el cuerpo porque de actriz nada que ver”, “que triste que las actrices tengan que ser esta clase de papel las novelas ya no son igual”, “ella no es para ese papel, la verdad no necesita hacer esas escenas para destacar “, “honestamente eso no hace falta para qué tanta foto así, ya estás cayendo en lo vulgar”.

