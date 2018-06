Un orgulloso Jorge Ramos presumió por su cuenta de Twitter un trabajo de su hija primogénita Paola.

El presentador del noticiero de ‘Univisión‘ difundió un trabajo periodístico realizado por su hija sobre la crisis del VIH en la frontera Estadounidense.

Paola, realizó para ‘Vice‘ una investigación sobre los altos indices de portadores del virus en la frontera de Texas y México.

This is the first report by my daughter @paoramos for VICE.

It’s called HIV Crisis on the Texas-Mexico Border. Take a look. https://t.co/GD3in0pxQJ

— JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) June 21, 2018