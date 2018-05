La periodista Bárbara Bermudo se encuentra de luto por la lamentable pérdida del hijo de uno de sus “mentores”.

Bermudo empleó su cuenta de Instagram para compartir el emotivo video en donde donde muestra su dolor.

El pastor de donde Bárbara se congrega sufrió la dolorosa y terrible pérdida de su hijo de 22 años.

Al conocer la noticia Bárbara compartió dos videos donde reflexionó la lamentable muerte del joven: “Hoy me dio por hacer algo que no he hecho y nació por un video emocional que compartió uno de mis mentores”, comenzó.

Continuó: “Él (pastor Carlos) y su familia están atravesando por el peor momento de su vidas hace algunos días perdieron a su hijo de 22 años”.

La comunicadora reveló la razón por la decidió mandar el emotivo mensaje por redes sociales.

“Ver su Instagram me impactó muchísimo y por eso quise compartir su mensaje hoy ‘que hoy más que nunca debemos aferrarnos a nuestras promesas”, puntualizó.

Bárbara Bermudo comparte emotivo mensaje en gesto de solidaridad

“Él le preguntaba a Dios… si algo no podía tener lógica pero sí propósito, y quizás hoy estás pasando por situaciones que no tienen lógica… sean buenas o malas o aún desastrosas como la situación que él está atravesando con su familia, pero él dice estar seguro de que todas siempre tienen un propósito”, externó la guapa exconductora de Univisión.

Además escribió: “Hoy nació en mí compartir este mensaje inspirado en uno de mis mentores @pastorcarloso que junto a su esposa @pastoracindyo están viviendo la peor pesadilla que cualquier padre pueda atravesar… aún así me levanté y una palabra de él me impactó cuando mi esposo @marioandresmoreno me la leyó y por eso la comparto con ustedes…”.

También dejó en claro su convicción acerca de el gran poder que Dios ejerce en nuestras vidas diarias.

“Así que sí estás pasando por algo ilógico, Dios tiene el poder de cambiar todo lo malo en bueno”, expresó.

Bermudo empleó pasajes bíblicos para tratar de ejemplificar a su más de millón de seguidores su sentir.

“Quizás hoy estas como Jonás atrapado en una ballena durante tres días, de pronto para ti son tres meses o tres años pero Dios tiene ese poder de sacarte a tierra firme”, compartió.

Pero no fue el único ejemplo tomado de las sagradas escrituras que la también empresaria utilizó en su video.

Por primera ocasión Bárbara Bermudo invita a confiar en vez de ha cuestionar

“O quizás estas como Daniel en un pozo lleno de leones… lo lógico es que te coman no, pero Dios tiene el poder para taparle la boca a los leones y de eso yo Bárbara… te puedo dar testimonio”, pronunció.

Continuó dando una razón de como ella cree que trabaja la fe en la vida de quienes la poseen.

“Carlos me recordó que la fe no se mueve en la lógica ni en la razón”, haciendo referencia al pastor.

La presentadora complemento: “La fe se mueve en las cosas que no vemos ni entendemos”.

Me he dado cuenta que luego de colgar algunos post con mensaje positivos y reconfortantes recibo cientos de mensajes de agradecimiento… y es que todos vamos navegando por diferentes aguas.. algunas calmadas , otras turbulentas, lo cierto es que todos debemos ir por la vida buscando nuestro propósito! Hoy nació en mi compartir este mensaje inspirado en uno de mis mentores Pastor Carlos que junto a su esposa Cindy , están viviendo la peor pesadilla que cualquier padre pueda atravesar…aún así me levante y una palabra de él me impacto cuando mi esposo @marioandresmoreno me la leyó y por eso la comparto con ustedes… Muchas bendiciones!!! Posted by Barbara Bermudo on Thursday, May 24, 2018

Para finalizar Bárbara se pronunció en favor de aferrare a la fe y creer en vez de cuestionar.

“Así que analicemos, no cuestionemos todo lo que sucede pues todo tiene una respuesta lógica, así que hay que aferrarse a las promesas y no a las dudas, confía en esa promesa que Dios va a cumplir en tu vida que si ahora no vemos la razón, en algún momento entenderemos porqué lo ilógico obró para nuestro bien, feliz día para todos un beso”, agregó.

Los mensajes de solidaridad y reconocimiento por el noble gesto de Bermudo no se hicieron esperar.

“Que lindo mensaje Bárbara eres una gran persona, Dios te bendiga siempre y muchas felicidades”, “estamos con la familia del pastor, gran gesto de tu parte Bárbara”, “amén tremendas palabras Dios te bendiga muñeca”, se lee en los comentarios.

