Pues mire viejo déjeme decirle que fue un honor Aver compartido el escenario con usted fue una grande persona que nunca se le olvidara. Que descanse empaz mi compa donde quiera que este 😢 lo extrañaremos. @jorgevalenzuelaoficial #jorgevalenzuela #RIPjorgevalenzuela

A post shared by Compa Gus 🤟🏽 (@lsx_drummer) on Jul 9, 2018 at 2:37am PDT