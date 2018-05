MI MADRE ES UNA MENTIROSA: Cuando yo estaba chico mi madre miraba que yo comía y no me llenaba y que quería más de comer, ella me miraba y me decía, “hijo ten mi pan con frijoles comételo tu, yo no tengo hambre”. Mentira #1. Cuando hacía mucho frío, ella me decía, “ten mi abrigo hijo, yo no tengo frío”. Mentira #2. Una vez que le quisimos ayudar económicamente ella me dijo, “tus hijos lo necesitan más, yo tengo dinero en el banco, y yo sabía que eso no era cierto. Mentira #3. Cuando sus hijos han tenido problemas me ha dicho, “no he llorado, no he sufrido, he dormido bien, todo esta bien, estoy fuerte”. Cuando se enfermó de cancer y ella perdió el pelo me dijo, no me duele haber perdido mi pelo, me dicen que el pelo sale mejor después del tratamiento,” y yo sabia que su pelo es su orgullo. Mentira #5. Y muchas más. UNA VERDADERA MADRE miente a sus hijos para que ellos piensen que todo está bien y no se preocupen los hijos. MI BELLA ESPOSA también a mentido a sus hijos (mis hijos) en algún tiempo difícil. También mi hermana Jenni me imagino les mintió a sus hijos. QUE PRECIOSAS MADRES MENTIROSAS. COMO LAS AMO. “FELIZ DÍA DE LAS MADRES MENTIROSAS”. Dios las bendiga grandemente en este día y todos

