Al ver el convenio que Marjorie de Sousa presentó como propuesta, Julián Gil aseguró que no lo firmará porque “es un convenio que ningún padre en el mundo firmaría”.

En pleno día del primer cumpleaños de su hijo Matías, el galán de telenovelas pudo ver al pequeño en el Centro de Convivencia de la justicia mexicana apenas un rato, donde los medios de comunicación le llevaron un pastel y regalos al niño, según publicó la cuenta de Instagram del programa Despierta América.

A su salida de la convivencia y al conocer la propuesta presentada por la abogada de Marjorie, el actor de Televisa fue rotundo al decir que no la aceptará.

“El convenio que ellos me presentaron, después de yo haber presentado mi convenio, es un convenio que ningún padre en el mundo firmaría, es un convenio donde yo de alguna manera tendría todas las responsabilidades como padre, pero me quedaría sin ningún derecho, entonces no lo voy a firmar”, explicó el actor argentino.

Por el contrario, “ella tiene mi convenio sobre la mesa, es un convenio que cualquier mujer en el mundo lo quisiera tener y ojalá algún día lo puedan ver”.

Por otra parte, mientras ‘Mati’ esperaba ver a su padre recibió un pastel y algunos regalos de parte de los periodistas que también aguardaban por alguna entrevista o imágenes de los implicados en el caso Gil-De Sousa.

Abrumado y hasta queriendo llorar, el pequeño veía la velita sin saber que él tenía que apagarla, mientras los comunicadores le cantaban Las Mañanitas.

En redes la indignación creció en contra de Marjorie, debido a que para muchos, la actriz venezolana debió dejar que su hijo estuviera con su padre por más tiempo cuando menos en el día de su cumpleaños.

“Ella por lo menos debió dejar que su hijo disfrute a su padre de una manera más familiar y no con tanta cámara, lindas imágenes para ese niño de su primer año”, “ja, ja, ja, ja, la porquería de la loca madre lo expone a ese lugar”, “ella solo lucha por el dinero no por amor a su bebé, eso da pena y vergüenza que le celebren su cumpleaños así”, “por qué no le permitió al papá, cuál es el afán de hacerle daño al niño, qué pena”, fueron algunos de los comentarios.

Pero la crítica se extendió a los dos: “Este par de estúpidos le han robado un año de vida a esta criatura, por estar peleando el egoísmo y la prepotencia, paren esa estupidez”, “ya basta de exponer a ese pobre niño al ridículo, estos padres no deberían utilizar a este pobre bebé”, “ay no, pero qué show… dejen a ese bebé en paz, que viva su infancia normal, no entiendo cómo unos padres inconformes exponen a su hijo a la ridiculez de ellos”.