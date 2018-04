Parece que la familia Rivera se olvidó de la Pascua y siguió de pleito. Y es que otra de las hijas de Lupillo acusó a sus primas Chiquis y Jenicka de irrumpir en su casa en medio de la madrugada para insultarla, sin importarles que ella es madre soltera y estaba con su hija de dos años de edad.

Abigaíl, otra de las hijas de Lupillo, contó a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram el incómodo momento que, según ella, vivió gracias a las hijas de su fallecida tía Jenni Rivera. Pero Chiquis no se quedó callada y respondió a las acusaciones de su prima, también a través de un live en sus redes.

“Son las 2:30 de la mañana, estoy descansando, en mi cama, disfrutando lo que creo es el único momento que tengo para estar a solas, con mi hija y recibo una llamada de Jenicka… Jenicka y yo no hemos hablado en mucho, mucho tiempo, así que fue algo como qué está pasando, ella llamó y dijo ‘estoy afuera, voy a jode…, dónde están tus jod… hermanas, estaba como loca y le dije ‘ok, ¿estás borracha?, ¿qué pasa contigo?’ y me dijo ‘no estoy borracha, estoy afuera, jód…’”, agregó Abigaíl.

La joven explicó que es una madre soltera y en ese momento tenía a su hija de dos años acostada junto a ella, “si alguien viene a tu casa en medio de la noche, díganme qué hacen, honestamente, ¿cómo reaccionarían? Les voy a decir lo que realmente pasó, ellas vinieron a mi casa, violaron mi propiedad, interrumpieron el sueño de mi hija, déjenme les traigo algo a la mente, yo nunca le haría eso a Jacqie, quien es una madre soltera con tres niños, que tienen de tres a seis años de edad, eso está jodid… mal, ¿no es así?, y eso fue lo que hicieron Jenicka y Chiquis hace dos días”, relató Abigaíl el domingo en su live.

RELACIONADO: Rosie Rivera la responde a la hija de Lupillo (VIDEO)

Visiblemente molesta, la hija de Lupillo definió el acto de sus primas como algo “ridículo” y lanzó una advertencia: “La próxima vez que quieras confrontar a alguien, hazlo a la luz del día, no vengas a mitad de la noche borracha, si no puedes controlar el alcohol, no bebas, en serio, es muy ridículo”.

Así que Chiquis respondió a través de sus redes sociales, donde aceptó que dejó que el coraje le ganara, pero “cuando uno quiere la victoria, tenemos que entender que hay gente que te da guerra”.

La hija de Jenni confesó: “Hace un par de días yo estaba divirtiéndome, porque no estaba trabajando y leí unos DM (mensajes directos o privados) que me llegaron y me enojé mucho, dejé que el coraje me ganara, y soy humana al fin del día, porque soy humana, dejé que la furia, el coraje, el dolor, me invadieran”.

PUEDE INTERESARTE: Ana María Canseco confirma su salida de Un Nuevo Día (VIDEOS)

Chiquis dijo que la gente siempre la critica, le escriben cosas, hasta llegar a un punto en que ya no hace caso de esos comentarios, “pero cuando vienen de alguien de tu familia, como que es un dolor profundo y dejé que el coraje me ganara y les di atención a estas niñas y ahí están hablando, y me da mucha pena”.

ES TENDENCIA: