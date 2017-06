Proyección ‘especial’ de ‘Mujer Maravilla’ causa controversia entre hombres

En la película Wonder Woman, la Mujer Maravilla trata de salvar un mundo profundamente machista, donde no parece haber espacio para una mujer superhéroe.

La película está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Pero eventos relacionados a la proyección de la película podrían sugerir que, en cien años, hay cosas que no han cambiado mucho.

La decisión de una cadena de cines de proyectar dos tandas de la película a un público formado exclusivamente por mujeres ha despertado la ira de varios hombres, según informa el periódico Austin-American Statesman.

Uno de los hombres opuestos a la tanda de cine solo para mujeres hizo un llamado en las redes sociales a “hacerle daño” a la imagen de toda la ciudad de Austin, Texas.

Otros han presentado querellas por discriminación, abunda el periódico.

La gerencia del cine Alamo Drafthouse Cinema, en Austin, fue la que decidió proyectar dos tandas de Wonder Woman, la semana que viene, solo para mujeres.

“Espero que cada hombre boicotee Austin y haga lo que puede para disminuir a Austin y para causar daño a la imagen de la ciudad”, escribió en las redes sociales un hombre indignado por las tandas solo para mujeres.

“El teatro que consienta el sexismo típico de mujeres espero que lamente su decisión”, abundó el hombre y para luego añadir: “La noción de que una mujer héroe es un fino ejemplo de la disposición de las mujeres de aceptar la apariencia de un logro como si fuera un verdadero logro”.

El alcalde de Austin, Steven Adler, intervino en la polémica. Con un tono de ironía, le escribió al quejoso: “Su cuenta de email ha sido hackeada por un desafortunado y raro individuo”. También le aconsejó: “Por favor, corrija el problema de seguridad en su cuenta de inmediato para que los comentarios de esa persona desinformada y sexista no le dañen su nombre”.

La ley, sin embargo, parece estar del lado del hombre que ve discriminación en una tanda de Wonder Woman solo para mujeres.

Texas es uno de los estados que vivió bajo la segregación racial durante los cien años que siguieron a la Guerra Civil. A hombres, mujeres y niños se les condenaba a escuelas, teatros de cine, moteles y restaurantes de segunda categoría por el color de su piel. Como remedio a ese pasado, los lugares abiertos al público en Austin, y en el resto de Texas y de todo Estados Unidos, tienen prohibido cometer actos de discriminen basados en la raza, color de piel y sexo de las personas.

Incluso, el mero anuncio de una tanda de cine solo para mujeres viola esa prohibición.

Stephen Clark, un profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Albany, en Nueva York, presentó una querella formal en la Oficina de Igualdad en el Empleo y Vivienda Justa, en Austin.

Clark es un profesor especializado en leyes discriminatorias. Dijo que hubiese hecho lo mismo si se hubiese anunciado una tanda de la película ‘Brokeback Mountain’ solo para personas gays.

Ayer viernes, se habían presentado siete querellas en Austin contra las tandas solo para mujeres de Wonder Woman, aunque solo una ha completado todos los requisitos de forma, explicó Alexa Muraida, portavoz de la ciudad.

Mientras, Morgan Hendrix, gerente creativo de la cadena de cines Drafthouse, le dijo al periódico The Washington Post que la posición generada por las tandas solo para mujeres “solo ha servido para aumentar nuestra creencia de que algo bueno debemos estar haciendo”.

Hasta tomaron la decisión de en esas tandas, las mujeres serán atendidas solamente por empleadas del cine.

Pero eso no fue todo. La cadena Drafthouse también ha anunciado que proyectará tandas de Wonder Woman en salas en Nueva York y Denver, Colorado. El anuncio provocó ya una querella en Nueva York de violación de derechos civiles de parte Jack Posobiec, un ex coordinador de la campaña presidencial de Donald Trump.