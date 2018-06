Aunque aún no asume públicamente una relación amorosa con Priyanka Chopra, Nick Jonas no pudo evitar comentarle una fotografía a la actriz en su cuenta oficial en Instagram, comentario que desató muchos más rumores de un posible romance.

En la fotografía, Chopra aparece en compañía de unas amigas, mientras sostiene una hamburguesa de una reconocida cadena de cafeterías en los Estados Unidos.

El cantante de ‘Jealous’ terminó gratamente sorprendido con la sonrisa estampada en el rostro de Priyanka en la fotografía y decidió comentar, con un Emoji de un corazón: “Esa sonrisa”.

Los rumores de una posible relación entre Chopra y Jonas se intensificaron durante la semana pasada al darse a conocer unas fotografías en las que aparecen juntos mientras disfrutaban de un paseo a bordo de un lujoso yate con grandes amigos como Wilmer Valderrama y Chord Overstreet. En las instantáneas, las estrellas aparecen muy cerca el uno del otro.

