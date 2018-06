Stop filling silence with empty words and voids with people. God gave you all you need when he formed you. ——————————————————————————- Deja de llenar silencio con palabras vanas y vacíos con personas. Dios te dio todo lo que necesitas para triunfar desde que te formó. #ootd Top x @glaudibyjohanahernandez Pants x @dicazzboutique

A post shared by Rosie Rivera / Sister Samalia™ (@rosieriveraoficial) on Jun 2, 2018 at 2:07pm PDT