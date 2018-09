Emmy: gran noche para Rachel Brosnahan y “The Marvelous Mrs. Maisel”

Noche de éxitos para Rachel Brosnahan y la serie “The Marvelous Mrs. Maisel”. La actriz y la serie se llevaron sendos Emmy en la 70 edición de los galardones de la Academia de la Televisión, entregados en Los Ángeles.

Rachel Brosnahan y Bill Hader (“Barry”) ganaron el Emmy a la mejor actriz y actor de comedia respectivamente, en la 70 edición de los galardones de la Academia de la Televisión.

.@RachelBros celebrates her @MaiselTV win backstage: "I feel like the new kid at the party! I've always wanted to play complex and interesting and grounded women and this is an opportunity to do that." #Emmys pic.twitter.com/2oQ0DAqn5p

— Hollywood Reporter (@THR) September 18, 2018