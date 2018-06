Los actores Emma Watson y Chord Overstreet confirmaron que siguen más juntos que nunca al darse a conocer unas fotografías mientras se besaban por las calles de Los Ángeles, las instantáneas llegan justo cuando muchos medios de comunicación aseguraban que la relación había llegado a su fin.

Hace menos de un mes, se intensificaron los rumores de una posible ruptura en la relación amorosa de los talentosos jóvenes que llevaban meses juntos.

La actriz conocida por su participación en las películas de Harry Potter y el actor conocido por su trabajo en la exitosa serie Glee, fueron vistos en un estacionamiento de California y aprovecharon el momento de ser descubiertos por los paparazzis para tomarse ‘selfies’ juntos de la manera más romántica.

SHIPPO MUITO!! Chord Overstreet e Emma Watson super apaixonados tirando várias selfies em Los Angeles (Aliás queremos essas fotos para ontem) pic.twitter.com/4Bt6AOhKCE — Glee Cast Brasil (@gleecastbrasiI) June 21, 2018

Lee también: Video de Chiquis Rivera desnuda impacta las redes sociales

Emma Watson es una de las personalidades de Hollywood que dejó muy claro que separa su faceta personal de la profesional, así lo dio a conocer en entrevista para la revista Vanity Fair: “No puedo contar sobre mi novio en una entrevista y después esperar que los paparazzis no tomen fotos cuando salgo de mi casa, no se pueden tener ambas cosas. Lo que me di cuenta es que en Hollywood la persona con la que estás se mezcla con la promoción de la película y se arma un circo. Odiaría que el hombre con el que estoy crea que es parte de un show o de una fachada”.

Recientemente, una fuente declaró a The Sun que los jóvenes se llevan muy bien: “Aunque, al principio, Emma y Chord guardaron silencio acerca de su relación, realmente se llevan bien”.

La pareja llevaba alrededor de seis meses saliendo antes que se dieran a conocer los rumores de su ruptura, esto ganó fuerza cuando la actriz dejó de seguir a Overstreet en su cuenta oficial en Instagram.

EMMA WATSON & CHORD OVERSTREET – SHOP FOR AN AIRSTREAM TRAILER IN LOS ANGELES, CA – JUNE 19, 2018 #emmawatson #ChordOverstreet pic.twitter.com/PY56b4IbTP — Elishia (@multifandomacc5) June 22, 2018

Lee también: Taylor Swift recibe a Niall Horan en su tour y cantan por primera vez juntos (VIDEOS)