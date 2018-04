Emily Goldberg, una ex novia del DJ sueco Avicii decidió dar a conocer públicamente un conmovedor mensaje a través de las redes sociales tras la repentina muerte del joven a sus 28 años de edad.

“‘Come on babe, don’t give up on us. Choose me, and I’ll show you love.’ Esa es la letra de una de las canciones que Tim escribió para mí. Ojala hubiese podido estar a la altura de ellas”, reza la primera parte de la publicación de Goldberg.

“Durante dos años que estuvimos juntos, él fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo ver a Bear sin saber que nunca volveré a ver su cara. Todavía estoy tratando de recolectar mis pensamientos, gracias a todos por sus amables palabras y mensajes. Despiértenme cuando todo haya terminado, porque no quiero que sea real”, expresó Emily en una publicación que contó con más de 24 mil me gusta.

Lee también: Fuertes rumores de compromiso de Katy Perry y Orlando Bloom

En una nueva publicación, la joven dio a conocer un captura de pantalla de una conversación entre ella y Avicii que mostraba cómo los dos se expresaban mutuamente que se amaban.

La representante del DJ anunció la noticia de su muerte con un comunicado de prensa: “Con profunda tristeza anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Lo encontraron muerto en Mascate, Omán. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones”.

Personalidades de la talla de Madonna, Zedd y Diplo se expresaron a través de las redes sociales sobre la muerte del talentoso Avicii.

“Tan triste, tan trágico. Adiós querido y dulce Tim. Te has ido demasiado pronto”, expresó Madonna a través de una publicación en su cuenta en Instagram.

Lee también: Encuentran a intruso acosador en residencia de Taylor Swift

“No encuentro las palabras adecuadas para expresar lo triste que estoy al enterarme que Avicii falleció. Era tan amable, humilde, talentoso e inspirador. Se ha ido demasiado pronto. Descansa en paz Tim”, expresó el DJ Zedd a través de Instagram.

“Tú abriste un precedente para el resto de los productores, abriste puertas y estableciste tendencias. Deberías haber vivido durante 150 años, pero tu música va a vivir para siempre, tú eres el único que siempre hacia canciones eternas”, aseguró Diplo a través de una publicación en las plataformas digitales.