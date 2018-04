Embarazo a los 48: Rachel Weisz y Daniel Craig van a ser padres

Rachel Weisz y Daniel Craig van a ser padres. Sí, ella tiene 48 años. Él 50.

Los actores llevan casados 7 años y se conocieron en 2011 en el rodaje de Dream House.

Rachel Weisz es una actriz británica ganadora de un premio Oscar (2005) por la película The Constant Gardener. La actriz le reveló la noticia al New York Times: “Se va a notar pronto, Daniel y yo estamos muy contentos. Vamos a tener un pequeño humano”.

Daniel es el famoso actor Daniel Craig, protagonista de las peliculas de James Bond, el agente 007.

Para Rachel Weisz no es su primer hijo. Para Daniel Craig tampoco. Según el portal Infobae.com, ambos ya eran padres antes de conocerse. Rachel tiene un hijo de 11 años que se llama Henry, y Daniel Craig tiene una hija, Ella, que ya tiene 26. Este el primer hijo en común de la pareja.

Un embarazo a los 48 años ¿es posible? “Es absolutamente posible para una mujer de 48 años quedar embarazada de forma natural, sólo que es muy poco probable”, dijo Zev Williams, profesor asociado de obstetricia y ginecología del Columbia University Medical Center. “De hecho, las mujeres mayores de 40 años tienen altas tasas de embarazos no deseados debido a tomar menos precauciones en la creencia de que el embarazo no es posible”, le explicó el profesor al portal Yahoo Lifestyle.

Expectant parents Rachel Weisz and Daniel Craig have been out and about amid the news that Rachel is pregnant: https://t.co/2Fsiqe4IRb

— E! News (@enews) April 20, 2018