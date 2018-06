La actriz Elisa Vicedo y el actor Eduardo Carabajal fueron el centro de la polémica, en un acto político organizado por el productor Emmanuel Duprez.

Y es que en dicho acontecimiento, la actriz resultó gravemente herida, mencionando y acusando que fue Eduardo Carabajal quien supuestamente le ocasionó las lesiones.

Según el programa “Sale el Sol”, la actriz al parecer fue víctima de violación por parte de Carabajal hace dos años, tal y como ella misma lo denunció.

De acuerdo con el periódico El Universal todo ocurrió en un acto público, donde la actriz Elisa Vicedo acusó de violación al actor Eduardo Carabajal, quien participa en la serie “Como dice el dicho” de Televisa.

“Tú me violaste, tú me violaste”, decía la joven con lágrimas en los ojos según El Universal, mientras su papá, el mánager Willy Vicedo, empujaba al actor presente en un acto político, exigiéndole una explicación.

El Universal dijo que entre forcejeos, Carabajal, presunto agresor, le dio un fuerte golpe a la joven actriz, el cual le abrió el ojo y supuestamente la hizo sangrar.

Emmanuel Duprez, productor y político que realizaba el cierre de su campaña justo donde se gestó esta problemática, declaró: “Yo como productor y director de ‘Como dice el dicho’, he trabajado con los dos y por supuesto espero que, de ser cierto, el peso de la ley le caiga a Eduardo, ya no podemos permitir esto, que lo castiguen como debe de ser”, comentó.

Vicedo, quien ha actuado también en algunos capítulos de la mencionada serie, acusó a Carabajal de haberla violado hace alrededor de dos años, cuando ella tenía 19 años. Acotó que el actor la invitó a ensayar la obra “Sacerdote” de Teatro en Corto y estando a solas abusó sexualmente de ella.

La joven actriz ya acudió a levantar el acta de denuncia correspondiente y ofreció una entrevista al productor Emmanuel Duprez, en la cual habló detalladamente sobre el tema.

Elisa Vicedo, quien forma parte del elenco de Televisa, explicó que se encontraba en un acto público, cuando al ver al actor dijo que comenzó a sentirse nerviosa y pidió a otra persona ahí presente que le hablara a su padre, Guillermo Vicedo.

La joven comentó: “Nunca me imaginé que la persona que me agredió y por la cual fui víctima de una agresión sexual fuera a aparecer”.

Vicedo comentó que luego de llegar a dicho evento, el padre de la actriz comenzó a hacerse de palabras con Eduardo Carabajal, con respecto al presunto abuso sexual hacia Elisa.

La actriz de ‘Como Dice el Dicho’ aseguró que su padre después de increpar a Eduardo, comenzó a forcejear con él, por lo que afirma que fue en ese punto en que ella decidió salir a defende lo.

Tras esta situación, Elisa Vicedo comentó que Eduardo Carabajal sacó ‘algo metálico’ de su bolsa y supuestamente la golpeó en el rostro.

Tras la supuesta agresión, la actriz dijo que resultó gravemente herida en la parte inferior del ojo, por lo que requirió de sutura.

Elisa Vicedo y Emmanuel Duprez exhiben denuncia ante lo ocurrido

Durante la entrevista, el productor Emmanuel Duprez dijo que ya se tomaron cartas en el asunto: “Cabe mencionar que existe la denuncia de lo sucedido el día de ayer”, explicó.

Elisa dijo que durante algún tiempo, después de lo ocurrido hace dos años, comenzó a recibir llamadas de extorsión.

“Empecé a tener llamadas de extorsión a los pocos días, de personas que decían que le iban a hacer daño a mi familia”, dijo.

Y agregó: “Como de personas que decían que me iban a hacer daño a mí”, señalando a los extorsionadores.

Asímismo, comentó con pánico: “El miedo que le tengo a ese señor es muy grande. Es muy, muy grande”.

Actor se defiende y publican imágenes de actriz

Luego de que en redes sociales circularan diversas imágenes de la agresión que sufrió la actriz Elisa Vicedo, supuestamente a manos de su colega Eduardo Carabajal, Víctor Hugo Sánchez, quien se identifica como periodista y publirrelacionista, mostró en su Facebook las imágenes de la actriz y escribió:

“Que metan a la cárcel al simio de Eduardo Carabajal, por la tremenda golpiza que le puso a la actriz @VicedoElisa, ayer domingo en un evento público. Ya hay denuncia formal; ahora, que las autoridades hagan lo propio. Duele, porque estas cosas no deben ocurrir”, dijo.

Que metan a la cárcel al simio de Eduardo Carabajal, por la tremenda golpiza que le puso a la actriz @VicedoElisa , ayer… Posted by Víctor Hugo Sánchez on Monday, June 25, 2018

Por su parte Carabajal, ha dado su versión al respecto en el programa “De Primera Mano”, donde explicó: “Este señor se presenta como papá de la niña Elisa, (…) me empieza a jalar, me lleva por un camino alejándome del grupo donde se estaba realizando el evento, golpeándome, diciéndome cosas fuera de contexto”.

Carabajal comentó que lo llevaron agrediéndolo: “Faltándome al respeto verbal y físicamente, a la cuarta o quinta ocasión que el señor seguía con esa situación física hacia mí, yo tomo una postura de defenderme (…) lo que hago yo es aventarlo, cuando esta niña venía detrás de él, gritoneando no sé cuántas barbaridades, y el señor no sé que hace, se tropieza con su hija y él mismo golpea a su hija, ya sea con su cabeza o cuando se caen al piso”.

Al ser cuestionado por el dicho de la actriz, quien lo señala como violador, Eduardo manifestó: “pregúntaselo a ella porque la verdad es una mentira tan grande del tamaño del planeta, o sea está tergiversando todo, hubo una situación de trabajo, ella fue contratada para un trabajo hace dos años”.

El actor agregó: “Durante los ensayos comenzamos a conocer la personalidad de ella, llegaba tarde, no se aprendía el texto, llegaba mal físicamente, se desmayaba, no comía bien, luego aumentaba mucho de peso, bajaba de peso, nos confesó ella de viva voz ‘tengo problemas de bulimia, tengo problemas de anorexia, mi mamá se quiso suicidar, yo también soy suicida, tengo tratamiento psicológico’, y ahora resulta que una persona que está totalmente fuera de una realidad, incoherente, que no está en sus cinco sentidos, toma una actitud de acusar de esta manera”.

Carabajal dijo que tiene una carrera de 18 años en la que únicamente se ha dedicado a trabajar y a prepararse, y desestimó las acusaciones de Vicedo. (Con información de Agencia México).

El actor Eduardo Carabajal ejerce su derecho de réplica y explica lo sucedido con Elisa Vicedo, quien lo acusa de haberla golpeado y abusado de ella De Primera Mano👌 Posted by De Primera Mano on Tuesday, June 26, 2018