Elettra Lamborghini: 5 datos sobre su hospitalización en México

Elettra Lamborghini, la famosa italiana de 24 años y nieta de Ferruccio Lamborghini – fundador de la marcar de automóviles superdeportivos – terminó en el hospital durante su visita a México, según compartió ella misma en las redes sociales.

A continuación, cinco datos sobre la noticia de su hospitalización:

La italiana, famosa por su participación en el reality Super Shore, viajó a tierras aztecas para promocionar su nueva faceta de cantante de música urbana.

Fue el viernes que la heredera del imperio automovilístico llegó al país y de inmediato viajó a Mazatlán para un show; el sábado cantó en un bar de Zona Rosa y desde ahí no había parado de chambear y fiestear junto a sus ex compañeras del reality de MTV: Brenda Zambrano y Manelik.

Sin embargo, el estrés le pasó factura y terminó en el hospital.

La noticia la dio a conocer la misma Elettra en su cuenta de Instagram, ya que subió una foto en camilla mientras la subían a una ambulancia.

Malore per #ElettraLamborghini. Il trasporto in ospedale e il ricovero: tutto in diretta Instagram: Si trovava in Messico per pubblicizzare il suo singolo L'articolo Malore per #ElettraLamborghini. Il trasporto in ospedale e il ricovero: tutto in diretta… https://t.co/bCg48htbqP pic.twitter.com/BqNMIUz5in

