Jorge Ramos encabeza la cobertura de las elecciones en México del equipo de Univisión Noticias y al compartir una publicación, muchos seguidores lo interpretaron como una indirecta a su excolega María Elena Salinas.

Y es que tras su salida de Univisión, María Elena Salinas decidió hacer equipo con Telemundo en la cobertura de las elecciones mexicanas, así que el mensaje que escribió Jorge Ramos pareció ser un mensaje dirigido a ella.

“Con @DeniseDresserG y @johndfeeley en la cobertura de las elecciones en México. El mejor equipo -el que más sabe- está en Univisión”, escribió el periodista mexicano junto a una foto en su cuenta de Twitter.

Con @DeniseDresserG y @johndfeeley en la cobertura de las elecciones en México. El mejor equipo -el que más sabe- está en Univision. pic.twitter.com/gSzFZcMEav — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) July 1, 2018

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar: “Por favor no hagas menos a José Díaz Balart, él también es un excelente periodista y además tu excompañera María Elena Salinas va estar con él, así que tengan cordura”.

Pero no faltó quien criticara la decisión de su excompañera de noticiero: “Y María Elena Salinas… se fue a lagartear a Telemundo”.

Mientras que otros opinaron sobre uno de los invitados de Ramos: “Todo estaría bien si no tuvieras a @DeniseDresserG”, “no me jod… qué haces con @DeniseDresserG, esa moralista itamita de mier… que invitó al voto cruzado/ ingobernabilidad”, “Denise Dresser es la parte negativa de ese trío… qué lástima”, “usted y John sí, y con respeto Denisse mancha la tercia”, “¿con @DeniseDresserG? ¿La que truena los dedos para llamar la atención, cuando se desespera? Uhhhhh…”.

María Elena Salinas aclara invitación

Por su parte María Elena Salinas aclaró la invitación que le hizo Telemundo y tras recibir críticas de traición ella decidió aclarar: “A mí se me hizo un honor que me inviten, sin embargo vi que mucha gente se molestó, sí mles molesta que me una a Telemundo al equipo de comentaristas, cada quien tendrá sus razones, hay muchas especulaciones”.

Y comentó: “¿me gustaría saber porqué piensan que es una traición a Univisión?, yo ya no trabajo para Univisión, Univisión tiene su equipo de periodistas, estoy muy orgullosa dle trabajo que sigue haciendo Univisión, Telemundo sigue haciendo un muy buen trabajo, pero lo importante son las elecciones en México”.

Hablemos de elecciones en México Posted by Maria Elena Salinas on Sunday, July 1, 2018