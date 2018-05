La productora teatral Fela Fábregas falleció, según se informó en el Twitter del programa “Ventaneando“.

El productor teatral Juan Torres habló del deceso en su cuenta en la red social.

Fela Fábregas será velada en una agencia funeraria de Félix Cuevas a partir de las 20 horas y todo el día de mañana viernes.

Rafaela Salinas de Fábregas, mejor conocida como Fela Fábregas y considerada una de productoras de teatro más importantes de México, falleció este jueves a mediodía.

Fábregas, quien tenía 87 años, perdió la vida por un paro cardiorrespiratorio; sus restos descansarán al lado de su esposo, Manolo Fábregas.

Su hijo Manolo Sánchez Navarro confirmó la noticia de la muerte de Fela, quien es considerada como uno de los pilares del teatro en México, además de que gozaba del cariño y admiración de sus compañeros.

Sánchez Navarro informó que fue al mediodía de este 10 de mayo cuando ocurrió la muerte de su madre, quien recientemente cumplió, el 22 de marzo pasado, 87 años.

“Es una gran pérdida para la familia, pero también para la comunidad teatral mexicana, la noticia fue sorpresiva, así como su fallecimiento, pues fue de un paro cardiorrespiratorio”, indicó.

Compartió que seguirán al pie de la letra la última voluntad de la productora que era descansar al lado de su esposo Manolo Fábregas, conocido como “El Señor Teatro” y con quien tuvo un sólido matrimonio, donde procreó a Manolo, Rafael, Virginia, Mónica y Martha.

Algunos famosos como Carmen Salinas lamentaron la noticia: “No se imaginan la tristeza que siento por la muerte de mi querida amiga. Fela Fabregas. Vaya mi más sentido pésame a su linda familia. Dios le dé su eterno descanso. Carmen Salinas”.

Pero también otros famosos expresaron su sentir como Víctor Trujillo: “Murió doña Fela Fábregas. A su familia, mi solidaridad y mi cariño”, además de Demian Bichir: “Con la partida de la querida Fela Fábregas se va también una época de extraordinarias temporadas teatrales. La recordaré siempre con mucho cariño por las que hicimos juntos. Mis condolencias a toda su familia y amigos y especialmente a sus queridos hijos Mónica, Rafael y Manolo”.

La actriz de Televisa Laisha Wilkins lloró su partida: “Lamento el fallecimiento de la Sra. Fela Fabregas, mujer y actriz extraordinaria, pilar de las artes escénicas mexicanas. Espero su familia tenga pronta resignación!”.

También Victoria Ruffo: “QEPD mi querida amiga Fela Fabregas!! Gran tristeza!!!”.

Angélica Vale no ocultó su tristeza: “Mi queridísima Fela Fábregas, te voy a extrañar mucho…”.

La actriz Chantal Andere le envió un mensaje: “DEP querida #FelaFábregas. El teatro está de luto y todas las personas quienes tuvimos la oportunidad de conocerte y trabajar en tus teatros. Hoy ya estás con tu gran amor Manolo. Gracias por la última plática que tuvimos, la llevaré siempre en mi corazón”.

Susana Zabaleta le dedicó un emotivo mensaje: “¡Hasta siempre Fela Fábregas! Gracias por tanta historia, por tanto amor al Teatro en México, por tantas oportunidades al talento. ¡Te quedas en nuestros corazones!”.

Originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Fela conoció a los 16 años y durante un viaje a Monterrey, a quien sería el hombre de su vida: el actor y productor Manolo Fábregas. El encuentro se dio en un elevador.

La diferencia de diez años entre ellos no impidió que forjaran un emporio teatral.

“Viví 50 años profundamente enamorada de mi marido hasta su muerte (en 1996). Concebimos hijos que me han dado muchas satisfacciones. Con él descubrí el mundo del teatro, el de sus padres y de su admirable abuela”, recordó en 2010.

Su ilusión

“La ilusión”, dijo Fela Fábregas cuando le preguntaron qué le era fundamental para vivir.

“La ilusión de ver crecer a mis hijos, mis nietos, de venir a trabajar, de montar una nueva obra. Me interesa la gente y ¡me encanta la fiesta! La ilusión es un motor, no sé cuánto tiempo durará mi entusiasmo pero procuro conservarlo y fomentarlo diariamente”, declaró la productora teatral a EL UNIVERSAL en octubre de 2002.

Fela Fábregas se entregó al teatro con el mismo fervor con el que mantuvo un matrimonio durante casi medio siglo con el actor y productor Manolo Fábregas, a quien conoció en un elevador, en un viaje a Monterrey.

A los 19 años se casaron. “Manolo ya era un notable actor cuando nos casamos, ya había triunfado en España y comenzaba a hacerlo en México”.

Fela no tomó en cuenta las advertencias que le hacían, pues Manolo le llevaba diez años. “Antes de casarme fueron varias las personas que no me auguraron un feliz matrimonio al lado de un actor. Manolo me enseñó a querer, amar es algo que se aprende y tuve la suerte de que Manolo también me amara bien”.

De su unión con Fábregas nacieron cinco hijos y seis teatros.

Fela, fallecida este diez de mayo a los 87 años, recordó que empezó a interesarse en el mundo del teatro cuando era novia de Manolo.

“Comencé a leer obras de teatro y asistía con su abuela, la ilustrísima Virginia Fábregas, a las obras que se presentaban en la ciudad. Aquel mundo me deslumbró y sedujo, no hay que olvidar que yo venía de provincia y tenía 16 años”.

El equipo Manolo-Fela comenzó cuando a ella se le ocurrió hacer un gran estreno de una obra que Manolo presentaba en el Teatro Insurgentes.

“Fue el primer estreno de una obra de teatro en México, que resultó un éxito aunque nos hayamos endrogado para toda la vida. En ese entonces Manolo comienza su carrera de productor y yo me encargo de organizar los estrenos y de hacer los programas de mano. Después produjo una comedia de época en la cual le pedí que me dejara hacer el vestuario”.

“Después vino la compra y remodelación del Teatro Manolo Fábregas, que Manolo Levantó trabajando, actuando y dirigiendo, tabique a tabique. Fue el hombre más feliz al ver los teatros terminados”.

Fela Fábregas se mantenía activa, comprando derechos de obras. La más reciente fue “Gypsy”.

De su trabajo con Manolo surgieron clásicos como “El diluvio que viene” y “El violinista en el tejado”.

Despiden productores y familiares a Fela Fábregas

Luego de saberse el fallecimiento de la productora Fela Fábregas, familia, productores y artistas se reunieron en un funeraria al sur de la ciudad para despedirla.

Rafael Sánchez Navarro, quien se mostró visiblemente afligido y pidió a la prensa fueran breves para respetar su dolor, dijo: “Una gran mujer, el brazo derecho de mi padre toda su vida que se conocieron tan jóvenes.

Más de 50 años de matrimonio y mi madre siguió adelante cuando falleció mi padre y si una gran pérdida para nuestro país, para el mundo del teatro pero sobre todo para su familia, para sus hijos y para sus hermanos”.

Al ser cuestionado sobre cómo la recordaría, afirmó: “Con todo el cariño del mundo y con gran admiración. Se fue mermando su salud en cuestión de los últimos meses, no algo en particular simplemente la vejez y el cansancio y cómo decía ella, todo por usarse se acaba, me lo dijo la semana pasada, ella ya sentía que el final estaba cerca”.

El actor Juan Carlos Colombo expresó su dolor: “La recordare como una gente del teatro, una gente amante del teatro, heredera de Manolo y una gente que me quiso, con eso ya es suficiente para recordarla siempre”.