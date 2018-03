Grandes amigos en la vida real #soniarascon y #emilioazcarraga y en la ficción también 📺🎬🎭👫🎞@harrygeithner @grivero64 #1950 #bioseriesilviapinal #televisa @carlaestradawest

A post shared by Gaby Rivero (@grivero64) on Feb 23, 2018 at 8:56am PST