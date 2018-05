‘El Señor de los Cielos’ 6: así fue la final del episodio del 8 de mayo

El estreno de la sexta temporada de ‘El Señor de los Cielos’ llegó con varias sorpresas para sus fans y la final del episodio del 8 de mayo dejó a muchos en vilo, informó LaRepublica.com

A continuación, una breve reseña de las dos escenas que más reacciones generaron:

1.- Asalto al canal TV Mex por Casillas

La final del episodio del 8 de mayo quedó marcado por la escena en la que un grupo de hombres armados liderados por el personaje de Aurelio Casillas asaltan el canal TV Mex al tiempo en que los directivos ofrecen un contrato a la presentadora Carla por el desempeño exitoso de su programa nocturno, destacó el medio.

Casillas irrumpe en las instalaciones, toma a Carla como rehén y la obliga a realizar una entrevista que se transmite en vivo y en la que Casillas se presenta como el Señor de los Cielos. Casillas aprovecha que todo el país lo está viendo para lanzar una crítica al presidente y avisarle que sigue vivo.

TE PUEDE INTERESAR: El peso mexicano prácticamente borra sus ganancias de 2018

2.- Escena del beso gay

El primer episodio de la serie también incluyó una escena erótica en la que los personajes Omar Terán y Jaime Ernest se dan un beso mientras sostenían un encuentro sexual con varias mujeres. Con la muestra de afecto uno de ellos dice al otro que jamás lo traicionará, según informó el medio LaRepublica.com

Aurelio Casillas le deja saber al mundo que está vivo. No se pierdan mañana el segundo capítulo de la nueva temporada #AurelioFugitivo ARREEE @RafaAmayaNunez pic.twitter.com/eZsezDpFLs — Señor de los Cielos (@SrDeLosCielosTV) May 9, 2018

Las reacciones a la escena no demoraron en redes sociales ya que tomó por sorpresa a muchos televidentes.

“Fue lo único que no me gustó: que estén llevando este contenido. No juzgo a nadie, pero ese contenido en televisión que familias se sientan a ver como que no”, expresó un internauta.

Por otro lado, hubo quien no se escandalizó asegurando que se trata de contenido normal ya que también hubo escenas parecidas con mujeres en temporadas previas de la serie, detalló el medio.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno procesará penalmente a todos los inmigrantes indocumentados y los separará de sus hijos

El Señor de los Cielos es considerada la serie más exitosa de Telemundo por el gran interés que ha generado entre la comunidad hispana y en el resto del mundo a través de las platafomas de streaming e Internet, según El Universal.

Con información del diario El Universal y LaRepublica.com